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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Fahri yeni sezonda ölüyor mu? Kenan Çoban diziden çıktı mı?

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Fahri yeni sezonda ölüyor mu? Kenan Çoban diziden çıktı mı? gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 16 Ekim 2020 Cuma tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

16 Ekim 2020 Cuma 07:41
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Fahri yeni sezonda ölüyor mu? Kenan Çoban diziden çıktı mı?
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ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona dün akşam yayınlanan bölümüyle merhaba dedi. Sevilen dizinin yeni sezon birinci bölümünde Fahri karakterine hayat veren Kenan Çoban’ın vurulması dikkat çekti.


Dizinin sevilen isimlerinden Kenan Çoban dün akşam yayınlanan bölümde vuruldu ve diziden ayrıldı. Kenan Çoban’ın diziden ayrılmasının nedeni henüz bilinmiyor.

Öte yandan başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Sabina Toziya, Hakan Karsak, Ceren Benderlioğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizide yeni ayrılıkların da yaşanması bekleniyor.

Kenan Çoban EDHO’dan ayrıldı

Dizinin sevilen karakterlerinden Fahri’ye hayat veren Kenan Çoban Kurtlar Vadisi dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçmiş ve adını duyurmuştu. Usta oyuncu uzun süredir yer aldığı sevilen dizi EDHO’dan ayrıldı.



Son Güncelleme: 16.10.2020 07:41
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Anahtar Kelimeler:
ATVDiziEDHO
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