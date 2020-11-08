Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Fahri yeni sezonda dizide olmayacak mı? Kenan Çoban diziden ayrıldı mı?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona dün akşam yayınlanan bölümüyle merhaba dedi. Sevilen dizinin yeni sezon birinci bölümünde Fahri karakterine hayat veren Kenan Çoban’ın vurulması dikkat çekti.

Dizinin sevilen isimlerinden Kenan Çoban dün akşam yayınlanan bölümde vuruldu ve diziden ayrıldı. Kenan Çoban’ın diziden ayrılmasının nedeni henüz bilinmiyor.

Öte yandan başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Sabina Toziya, Hakan Karsak, Ceren Benderlioğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizide yeni ayrılıkların da yaşanması bekleniyor.

Kenan Çoban EDHO’dan ayrıldı

Dizinin sevilen karakterlerinden Fahri’ye hayat veren Kenan Çoban Kurtlar Vadisi dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçmiş ve adını duyurmuştu. Usta oyuncu uzun süredir yer aldığı sevilen dizi EDHO’dan ayrıldı.