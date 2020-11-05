Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Fahri öldü mü, Fahri karakterini canlandıran Kenan Çoban diziden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona dün akşam yayınlanan bölümüyle merhaba dedi. Sevilen dizinin yeni sezon birinci bölümünde Fahri karakterine hayat veren Kenan Çoban’ın vurulması dikkat çekti.
Öte yandan başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Sabina Toziya, Hakan Karsak, Ceren Benderlioğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizide yeni ayrılıkların da yaşanması bekleniyor.
Kenan Çoban EDHO’dan ayrıldı
Dizinin sevilen karakterlerinden Fahri’ye hayat veren Kenan Çoban Kurtlar Vadisi dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçmiş ve adını duyurmuştu. Usta oyuncu uzun süredir yer aldığı sevilen dizi EDHO’dan ayrıldı.
Son Güncelleme: 05.11.2020 07:45