İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Fahri diziye geri gelecek mi?

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Fahri diziye geri gelecek mi? hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Fahri diziye geri gelecek mi? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 12.10.2020 tarihli haberimizde paylaştık.

12 Ekim 2020 Pazartesi 23:41
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Fahri diziye geri gelecek mi?
Takip Et:

ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona dün akşam yayınlanan bölümüyle merhaba dedi. Sevilen dizinin yeni sezon birinci bölümünde Fahri karakterine hayat veren Kenan Çoban’ın vurulması dikkat çekti.


Dizinin sevilen isimlerinden Kenan Çoban dün akşam yayınlanan bölümde vuruldu ve diziden ayrıldı. Kenan Çoban’ın diziden ayrılmasının nedeni henüz bilinmiyor.

Öte yandan başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Sabina Toziya, Hakan Karsak, Ceren Benderlioğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi sevilen isimlerin yer aldığı dizide yeni ayrılıkların da yaşanması bekleniyor.

Kenan Çoban EDHO’dan ayrıldı

Dizinin sevilen karakterlerinden Fahri’ye hayat veren Kenan Çoban Kurtlar Vadisi dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçmiş ve adını duyurmuştu. Usta oyuncu uzun süredir yer aldığı sevilen dizi EDHO’dan ayrıldı.



Son Güncelleme: 12.10.2020 23:41
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVDiziEDHO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukur’un son bölümünde vurulan Arık Böke Erdenet için diziden çıkıyor iddiası!
Çukur’un son bölümünde vurulan Arık Böke Erdenet için diziden çıkıyor iddiası!
MasterChef Duygu ''Aldattı'' dediği nişanlısını affetti
MasterChef Duygu ''Aldattı'' dediği nişanlısını affetti
Milyoner'de yarışan Hikmet Karakuş'a bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi
Milyoner'de yarışan Hikmet Karakuş'a bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi
Savaşçı dizisi neden yayınlanmadı, bitti mi? Savaşçı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Savaşçı dizisi neden yayınlanmadı, bitti mi? Savaşçı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Komutan filmi oyuncu kadrosu ve çekim yerleri
Komutan filmi oyuncu kadrosu ve çekim yerleri
9 Ekim 2020 reyting sonuçları!
9 Ekim 2020 reyting sonuçları!

Popüler Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Fahri diziye geri gelecek mi?
El ve ayak bakımının en önemli noktaları
Türkiye il plaka ve telefon kodları listesi 2020
Netflix La Casa De Papel 5. final sezonu fragmanı yayınlandı mı? Netflix La Casa De Papel yeni sezon ne zaman başlıyor?
Asgari ücrete 397 TL zam yapılacak!
Yağlı saçlara iyi gelen doğal saç maskeleri 2020
Hırdavat bayiliği veren firmalar hangileri? 2020
Çukur Seren kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? İrem Sak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sağlık Bakanı Koca 12 Ekim 2020 Pazartesi corona virüsü verilerini paylaştı! 12 Ekim 2020 Pazartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi kaç sezon sürecek?
PTT personel alımı KPSS puan sınırı kaç olacak? 2020 PTT personel alımı KPSS puanı
SGK işçi ihbar ve şikayet başvuruları nereye nasıl yapılır? SGK şikayetleri ne zaman sonuçlanır?
Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok, bitti mi? TV8 Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
TOYOTA 2019 Kasım indirimli otomobil kampanyaları fiyat listesi
Hizmetçiler Yiğit kimdir? Gerçek adı nedir? Seçkin Özdemir kaç yaşında nereli?
Menajerimi Ara Emrah karakterini kim canlandırıyor? Semi Sırtıkkızıl biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
İsmail Ege Şaşmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli?
Çukur dizisi Ögeday kimdir? Baki Davrak yaşı ve oynadığı diziler
Uyanış Büyük Selçuklu Yorgos kimdir? Nik Xhelilaj rol aldığı yapımlar ve biyografisi
TRT1 Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Ekin Koç kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.