İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan'ın hayatı!

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan'ın hayatı! haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 8 Haziran 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

08 Haziran 2021 Salı 19:30
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan'ın hayatı!
Takip Et:

ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda da yükselişi sürdürdü. Sevilen dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil edildi. Dizinin yeni sezonunda dikkat çeken yeni karakterlerden biri de Didem oldu.

Bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizide Hızır ve Alpaslan arasında gerilim devam edecek. Geçen haftaki bölümde Hızır Alpaslan’ı evden kovmuştu. Hızır Reis’in tavrı karşısında geri adım atmayan Alpaslan’ın neler yapacağı merak ediliyor.

Alpaslan intikam isterken yanına Kubilay’ı alır ve Şahin Ağa’dan aldığı fikirle kendisine yeni bir yol çizmeye çalışacak. Öte yandan Haşmet ve eşi Emine arasında da gerilim artmaya başladı. Emine eşinin takibe aldırtmış ve eşinin yanında genç bir kızın olduğunu öğrenmişti. Haşmet’in yanındaki kişinin kızı Didem olduğunu söyledi. Herkesin şok olduğu bu sahnede diziye dahil olan Didem karakteri merak konusu olmuştu.

Gizem Arıkan kimdir?

Diziye Didem karakteriyle şok bir giriş yapan oyuncu Gizem Arıkan 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu ilk olarak Aşkın 5 Hali adlı filmle kamera karşısına geçmiş ve daha sonra Organik Aşk adlı filmle adını duyurmuştur. Güzel oyuncu oyunculuğun yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Arıkan son olarak Yaralı Kuşlar adlı dizide yer almıştı.


Son Güncelleme: 08.06.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVDiziEDHO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix Imdb puanı en yüksek diziler
Netflix Imdb puanı en yüksek diziler
Cam Tavanlar dizisinin Leyla'sı kim?
Cam Tavanlar dizisinin Leyla'sı kim?
Bedia Ener kimdir? kaç yaşındadır? hangi dizilerde oynamıştır?
Bedia Ener kimdir? kaç yaşındadır? hangi dizilerde oynamıştır?
Cem Anıl Kenar kimdir? Cem Anıl Kenar kaç yaşında, nereli?
Cem Anıl Kenar kimdir? Cem Anıl Kenar kaç yaşında, nereli?
Solos dizisinin konusu ve oyuncuları
Solos dizisinin konusu ve oyuncuları
Baş Belası dizisi Nazlı kimdir? Dilara Aksüyek kimdir?
Baş Belası dizisi Nazlı kimdir? Dilara Aksüyek kimdir?

Popüler Haberler

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan'ın hayatı!
Masumlar Apartmanı dizisindeki Naci Öğretmen karakteri Kimdir? Tansel Öngel dizideki rolü ve hayatı
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Uygar kimdir? Alper Saldıran'ın hayatı!
Masumlar Apartmanı dizisindeki Ela karakteri Kimdir? Ceren Yüksekkaya dizideki rolü ve hayatı
Edho dizisi Ceylan Çakırbeyli kimdir? Gerçek adı nedir? Sanem Çelik nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu kimdir, nereli yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı nedir? Semi Sırtıkkızıl nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara Barış kimdir? Deniz Can Aktaş yaşı ve oynadığı diziler
6199 nitelik kodu nedir? Personel alımı 6199 nitelik kodu özel şart anlamı
Emanet dizisinin final tarihi belli oldu mu? Kaç bölüm daha devam edecek?
Yağ oranı düşük diyet programı nasıl yapılır? Yağ oranı düşük diyet programı özellikleri
TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 3 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor dizi, film ve programları
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Haziran 2021 Salı
Menajerimi Ara Nejat karakterini kim canlandırıyor? Erol Ozan Ayhan kimdir?
Akbank emeklilere 1300 TL promosyon ödemesi! 2021 yılı Akbank emekli promosyon miktarı
Kanal D Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana yarışmacı başvurusu nasıl yapılır? Zahide Yetiş'le Gelin Kaynana başvuru adresi
Masumlar Apartmanı Ege karakterini kim canlandırıyor? Emir Özden kimdir?
Tazminat hesaplaması nasıl oluyor? Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi?
Star TV'de 8 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? Star TV 8 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.