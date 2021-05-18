İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan yer aldığı dizi ve film yapımları

Gündemi bir süredir meşgul eden Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan yer aldığı dizi ve film yapımları haberine dair en merak ettiğiniz kritik gelişmeler 18.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, ayrıntıları kaçırmayın!

18 Mayıs 2021 Salı 19:30
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan yer aldığı dizi ve film yapımları
Takip Et:

ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda da yükselişi sürdürdü. Sevilen dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil edildi. Dizinin yeni sezonunda dikkat çeken yeni karakterlerden biri de Didem oldu.

Bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizide Hızır ve Alpaslan arasında gerilim devam edecek. Geçen haftaki bölümde Hızır Alpaslan’ı evden kovmuştu. Hızır Reis’in tavrı karşısında geri adım atmayan Alpaslan’ın neler yapacağı merak ediliyor.

Alpaslan intikam isterken yanına Kubilay’ı alır ve Şahin Ağa’dan aldığı fikirle kendisine yeni bir yol çizmeye çalışacak. Öte yandan Haşmet ve eşi Emine arasında da gerilim artmaya başladı. Emine eşinin takibe aldırtmış ve eşinin yanında genç bir kızın olduğunu öğrenmişti. Haşmet’in yanındaki kişinin kızı Didem olduğunu söyledi. Herkesin şok olduğu bu sahnede diziye dahil olan Didem karakteri merak konusu olmuştu.

Gizem Arıkan kimdir?

Diziye Didem karakteriyle şok bir giriş yapan oyuncu Gizem Arıkan 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu ilk olarak Aşkın 5 Hali adlı filmle kamera karşısına geçmiş ve daha sonra Organik Aşk adlı filmle adını duyurmuştur. Güzel oyuncu oyunculuğun yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Arıkan son olarak Yaralı Kuşlar adlı dizide yer almıştı.


Son Güncelleme: 18.05.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVDiziEDHO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FOX TV Son Yaz dizisi bu hafta yayınlanacak mı?
FOX TV Son Yaz dizisi bu hafta yayınlanacak mı?
Müge Anlı Seda Aksu kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu?
Müge Anlı Seda Aksu kimdir, bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Seda Aksu'ya ne oldu?
HaberTürk Ebru Baki neden yok, ne oldu?
HaberTürk Ebru Baki neden yok, ne oldu?
Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı 2.5 Yıl Sonra Boşandı
Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı 2.5 Yıl Sonra Boşandı
Türkan Hanım’ın Konağı 178. bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 178. bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti TRT 1
Benim Adım Melek ne zaman final yapacak? Benim Adım Melek 66. ve final bölümü fragmanı
Benim Adım Melek ne zaman final yapacak? Benim Adım Melek 66. ve final bölümü fragmanı

Popüler Haberler

Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 18 Mayıs 2021 Salı Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Masumlar Apartmanı reyting sonuçları nasıl? Masumlar Apartmanı izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Masumlar Apartmanı dizisi nerede, hangi şehirde çekiliyor?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar kimdir? Pelin Akil hakkında bilgiler
Menajerimi Ara dizisinde Emir karakterine Burak Tozkoparan hayat veriyor
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan yer aldığı dizi ve film yapımları
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan yer aldığı dizi ve film yapımları
Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen karakteri kimdir? Tansel Öngel kimdir, nereli, kaç yaşında?
Baraj dizisine katılan Kübra Dilara kimdir? Meryem karakteri kimdir?
Emanet 183.bölüm fragmanı ve 19 Mayıs 2021 Çarşamba özeti Kanal 7
Çoçuk parası ne kadar sürede ödenir? 2021 Çoçuk parası ne zaman yatar?
Anneler 147. bölüm izle 18 Mayıs Salı son bölüm - Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü kargolar çalışıyor mu?
TJK 18 Mayıs 2021 Salı at yarışı sonuçları
Şirin Payzın nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisinde Uygar karakterine Alper Saldıran hayat veriyor
Star TV İyi Günde Kötü Günde dizisi ne zaman final yapacak? Dizi final haberleri sevenlerini üzdü
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? Netflix La Casa De Papel,de soygun sona mı eriyor, dizi final mi yapacak?
18 Mayıs 2021 Salı Show TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
18 Mayıs 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Menajerimi Ara Barış kimdir? Gerçek adı ne? Deniz Can Aktaş oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.