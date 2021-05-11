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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Basında yankı uyandırarak kısa sürede dikkatleri üzerine toplayan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan rol aldığı yapımlar ve biyografisi haberi ile ilgili taze gelişmeleri okumak için siz de 11.05.2021li haberimize göz atabilirsiniz.

11 Mayıs 2021 Salı 19:30
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan rol aldığı yapımlar ve biyografisi
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ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda da yükselişi sürdürdü. Sevilen dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil edildi. Dizinin yeni sezonunda dikkat çeken yeni karakterlerden biri de Didem oldu.

Bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizide Hızır ve Alpaslan arasında gerilim devam edecek. Geçen haftaki bölümde Hızır Alpaslan’ı evden kovmuştu. Hızır Reis’in tavrı karşısında geri adım atmayan Alpaslan’ın neler yapacağı merak ediliyor.

Alpaslan intikam isterken yanına Kubilay’ı alır ve Şahin Ağa’dan aldığı fikirle kendisine yeni bir yol çizmeye çalışacak. Öte yandan Haşmet ve eşi Emine arasında da gerilim artmaya başladı. Emine eşinin takibe aldırtmış ve eşinin yanında genç bir kızın olduğunu öğrenmişti. Haşmet’in yanındaki kişinin kızı Didem olduğunu söyledi. Herkesin şok olduğu bu sahnede diziye dahil olan Didem karakteri merak konusu olmuştu.

Gizem Arıkan kimdir?

Diziye Didem karakteriyle şok bir giriş yapan oyuncu Gizem Arıkan 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu ilk olarak Aşkın 5 Hali adlı filmle kamera karşısına geçmiş ve daha sonra Organik Aşk adlı filmle adını duyurmuştur. Güzel oyuncu oyunculuğun yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Arıkan son olarak Yaralı Kuşlar adlı dizide yer almıştı.


Son Güncelleme: 11.05.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
ATVDiziEDHO
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