İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 3 Kasım 2020 Salı tarihli haberimizde Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

03 Kasım 2020 Salı 19:30
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda da yükselişi sürdürdü. Sevilen dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil edildi. Dizinin yeni sezonunda dikkat çeken yeni karakterlerden biri de Didem oldu.

Bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizide Hızır ve Alpaslan arasında gerilim devam edecek. Geçen haftaki bölümde Hızır Alpaslan’ı evden kovmuştu. Hızır Reis’in tavrı karşısında geri adım atmayan Alpaslan’ın neler yapacağı merak ediliyor.


Alpaslan intikam isterken yanına Kubilay’ı alır ve Şahin Ağa’dan aldığı fikirle kendisine yeni bir yol çizmeye çalışacak. Öte yandan Haşmet ve eşi Emine arasında da gerilim artmaya başladı. Emine eşinin takibe aldırtmış ve eşinin yanında genç bir kızın olduğunu öğrenmişti. Haşmet’in yanındaki kişinin kızı Didem olduğunu söyledi. Herkesin şok olduğu bu sahnede diziye dahil olan Didem karakteri merak konusu olmuştu.

Gizem Arıkan kimdir?

Diziye Didem karakteriyle şok bir giriş yapan oyuncu Gizem Arıkan 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu ilk olarak Aşkın 5 Hali adlı filmle kamera karşısına geçmiş ve daha sonra Organik Aşk adlı filmle adını duyurmuştur. Güzel oyuncu oyunculuğun yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Arıkan son olarak Yaralı Kuşlar adlı dizide yer almıştı.



Son Güncelleme: 03.11.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVDiziEDHO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
İsmail Küçükkaya'nın korona testi pozitif çıktı! Yerine İker Karagöz ekranda olacak
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Netflix'in Sıcak Kafa dizisine ilişkin detaylar belli oldu
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!

Popüler Haberler

TRT1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı nerede çekiliyor? Masumlar Apartmanı çekim mekanları belli oldu
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun karakterini kim canlandırıyor? Leyla Feray kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Pelin Akil kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisi Emir karakterini kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan'ın yer aldığı diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda dizisinde Sema karakterini Nur Erkul canlandırıyor
Faturalı hat üzerinden kredi nasıl alınır? 2020 Faturalı hat kredi çekme
Masumlar Apartmanı Uygar kimdir? Alper Saldıran biyografisi
Masumlar Apartmanı dizisi Ela kimdir? Ceren Yüksekkaya yer aldığı dizi ve film yapımları
En verimli küçükbaş hayvanlar ve koyun, keçi cinsleri
Sokağa çıkma yasağında site bahçesine çıkmak serbest mi, Site bahçesinde yasak yok mu?
PTT Tüketici Kredisi tüm müşterileri için hizmete sunuldu
Zorunlu trafik sigortası ödemeleri nasıl yapılır? Online ödeme yolları
Zalim İstanbul dizisinde Nedim mahkemeye çıktı! Zalim İstanbul 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Menajerimi Ara dizisindeki Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Hekimoğlu dizisindeki Aysel Hemşire karakteri kimdir? Dilan Serinyel nereli, yaşı kaç?
Kasım 2020 TEFE TÜFE ve kira artış oranı kaç TL oldu? Kasım ayı kira artışı kaç tl olacak? Örnek kira hesaplaması
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Rıfkı kimdir? Gökhan Akteke kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara Nejat karakteri kimdir? Erol Ozan Ayhan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sağlık Bakanlığı 12 bin hemşire ve ebe alımı başvuru şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.