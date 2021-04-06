İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri ilaçla beraber asla tüketmeyin
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gerçek adı nedir? Gizem Arıkan nereli, yaşı kaç?

Basında yer almaya başladığı ilk günden itibaren okurlarımızın merak ettikleri Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gerçek adı nedir? Gizem Arıkan nereli, yaşı kaç? konusunda yeni ayrıntılar gündeme aktarılmaya devam ediyor. 6 Nisan 2021 Salı günü yayınlanan haberimize göz atarak, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? ile ilgili güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

06 Nisan 2021 Salı 19:30
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gerçek adı nedir? Gizem Arıkan nereli, yaşı kaç?
Takip Et:

ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda da yükselişi sürdürdü. Sevilen dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil edildi. Dizinin yeni sezonunda dikkat çeken yeni karakterlerden biri de Didem oldu.

Bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizide Hızır ve Alpaslan arasında gerilim devam edecek. Geçen haftaki bölümde Hızır Alpaslan’ı evden kovmuştu. Hızır Reis’in tavrı karşısında geri adım atmayan Alpaslan’ın neler yapacağı merak ediliyor.

Alpaslan intikam isterken yanına Kubilay’ı alır ve Şahin Ağa’dan aldığı fikirle kendisine yeni bir yol çizmeye çalışacak. Öte yandan Haşmet ve eşi Emine arasında da gerilim artmaya başladı. Emine eşinin takibe aldırtmış ve eşinin yanında genç bir kızın olduğunu öğrenmişti. Haşmet’in yanındaki kişinin kızı Didem olduğunu söyledi. Herkesin şok olduğu bu sahnede diziye dahil olan Didem karakteri merak konusu olmuştu.

Gizem Arıkan kimdir?

Diziye Didem karakteriyle şok bir giriş yapan oyuncu Gizem Arıkan 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu ilk olarak Aşkın 5 Hali adlı filmle kamera karşısına geçmiş ve daha sonra Organik Aşk adlı filmle adını duyurmuştur. Güzel oyuncu oyunculuğun yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Arıkan son olarak Yaralı Kuşlar adlı dizide yer almıştı.



Son Güncelleme: 06.04.2021 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVDiziEDHO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Batuhan diskalifiye mi olacak? Batuhan neden diskalifiye oluyor?
Survivor Batuhan diskalifiye mi olacak? Batuhan neden diskalifiye oluyor?
Sefirin Kızı dizisi final tarihi belli oldu mu?
Sefirin Kızı dizisi final tarihi belli oldu mu?
Show TV Ramo ne zaman final yapacak? Ramo final tarihi erken tarihe alındı!
Show TV Ramo ne zaman final yapacak? Ramo final tarihi erken tarihe alındı!
Hangi diziler final yapıyor? 2021 Sezon sonu final yapacak diziler listesi
Hangi diziler final yapıyor? 2021 Sezon sonu final yapacak diziler listesi
Bugün televizyonda hangi diziler var? 6 Nisan 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 6 Nisan 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?
Kanal D Camdaki Kız dizisi oyuncuları kim kimdir?
Kanal D Camdaki Kız dizisi oyuncuları kim kimdir?

Popüler Haberler

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gerçek adı nedir? Gizem Arıkan nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmeni kim canlandırıyor? Tansel Öngel'in biyografisi
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Bahar karakterini Pelin Akil canlandırıyor
Survivor Batuhan diskalifiye mi olacak? Batuhan neden diskalifiye oluyor?
Açık lise kredi hesaplama ve Açık lise mezuniyet diploma notu hesaplama 2021
Baraj dizisi Meryem kimdir? Kübra Dilara doğum tarihi
2021 NEF burs başvuru işlemleri nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
Masumlar Apartmanı dizisi Uygar’ı kim canlandırıyor? Alper Saldıran'ın biyografisi
Asgari geçim indirim tutarını değiştiren koşullar nelerdir? 2021 AGİ hangi durumlarda verilmez?
Masumlar Apartmanı dizisi Ela karakteri kimdir? Ceren Yüksekkaya kimdir, nereli, kaç yaşında?
Arka Sokaklar canlı izle! KANAL D Arka Sokaklar 583. bölüm canlı izle! Arka Sokaklar son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?
Yemin dizisinde Feride karakterini Cansu Tuman canlandırıyor
Uyanış Büyük Selçuklu reyting sonuçları nasıl? TRT 1 yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı muhtemel ilk 11'ler
İyi Günde Kötü Günde dizisi neden final yapıyor? Star TV İyi Günde Kötü Günde dizisinden üzen haber
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
Yedek subay başvurusu nasıl yapılır? Subay ve Yedek subay başvuru şartları
Masumlar Apartmanı dizisi Neriman karakteri kimdir? Gizem Katmer'in hayatı ve yer aldığı diziler
Mazeret iznini hangi durumlarda kullanılabilir? 2021 İşçi ve Memur mazeret izin şartları
Android cihaza Root yapma işleminin faydaları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.