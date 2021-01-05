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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem karakterini kim canlandırıyor? Gizem Arıkan biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımızın da sıkı bir şekilde takip ettikleri Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem karakterini kim canlandırıyor? Gizem Arıkan biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin gündeme aktarılan en yeni detaylarını öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 5 Ocak 2021 tarihli haberimizi inceleyebilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 19:30
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem karakterini kim canlandırıyor? Gizem Arıkan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda da yükselişi sürdürdü. Sevilen dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil edildi. Dizinin yeni sezonunda dikkat çeken yeni karakterlerden biri de Didem oldu.

Bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizide Hızır ve Alpaslan arasında gerilim devam edecek. Geçen haftaki bölümde Hızır Alpaslan’ı evden kovmuştu. Hızır Reis’in tavrı karşısında geri adım atmayan Alpaslan’ın neler yapacağı merak ediliyor.

Alpaslan intikam isterken yanına Kubilay’ı alır ve Şahin Ağa’dan aldığı fikirle kendisine yeni bir yol çizmeye çalışacak. Öte yandan Haşmet ve eşi Emine arasında da gerilim artmaya başladı. Emine eşinin takibe aldırtmış ve eşinin yanında genç bir kızın olduğunu öğrenmişti. Haşmet’in yanındaki kişinin kızı Didem olduğunu söyledi. Herkesin şok olduğu bu sahnede diziye dahil olan Didem karakteri merak konusu olmuştu.

Gizem Arıkan kimdir?

Diziye Didem karakteriyle şok bir giriş yapan oyuncu Gizem Arıkan 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu ilk olarak Aşkın 5 Hali adlı filmle kamera karşısına geçmiş ve daha sonra Organik Aşk adlı filmle adını duyurmuştur. Güzel oyuncu oyunculuğun yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Arıkan son olarak Yaralı Kuşlar adlı dizide yer almıştı.



Son Güncelleme: 05.01.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
ATVDiziEDHO
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