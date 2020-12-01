İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni kimlik kartları...
TRT EBA TV 30 Kasım- 4 Aralık yayın akışı belli oldu! TRT EBA TV İlkokul , ortaokul lise yayın akışı
Son Dakika
TRT EBA TV 30 Kasım-...
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
EGM'den'Sahte genelge' açıklaması geldi
İl sağlık müdüründen korkutan açıklama geldi! Önümüzdeki günlerde sıkıntı yaşayabiliriz
Son Dakika
İl sağlık müdüründen korkutan açıklama...

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Sıcak haber olarak gündeme gelen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin merak edilen yeni ayrıntılarını öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 1 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

01 Aralık 2020 Salı 19:30
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

ATV ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda da yükselişi sürdürdü. Sevilen dizinin yeni sezonunda oyuncu kadrosuna yeni isimler dahil edildi. Dizinin yeni sezonunda dikkat çeken yeni karakterlerden biri de Didem oldu.

Bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizide Hızır ve Alpaslan arasında gerilim devam edecek. Geçen haftaki bölümde Hızır Alpaslan’ı evden kovmuştu. Hızır Reis’in tavrı karşısında geri adım atmayan Alpaslan’ın neler yapacağı merak ediliyor.

Alpaslan intikam isterken yanına Kubilay’ı alır ve Şahin Ağa’dan aldığı fikirle kendisine yeni bir yol çizmeye çalışacak. Öte yandan Haşmet ve eşi Emine arasında da gerilim artmaya başladı. Emine eşinin takibe aldırtmış ve eşinin yanında genç bir kızın olduğunu öğrenmişti. Haşmet’in yanındaki kişinin kızı Didem olduğunu söyledi. Herkesin şok olduğu bu sahnede diziye dahil olan Didem karakteri merak konusu olmuştu.

Gizem Arıkan kimdir?

Diziye Didem karakteriyle şok bir giriş yapan oyuncu Gizem Arıkan 1994 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu ilk olarak Aşkın 5 Hali adlı filmle kamera karşısına geçmiş ve daha sonra Organik Aşk adlı filmle adını duyurmuştur. Güzel oyuncu oyunculuğun yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Arıkan son olarak Yaralı Kuşlar adlı dizide yer almıştı.



Son Güncelleme: 01.12.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVDiziEDHO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?
Masumlar Apartmanı Esra öldü mü, diziden ayrılacak mı? Esra Ruşan Masumlar Apartmanından ayrılıyor mu?
MasterChef Uğur ne zaman gidecek, diskalifiye olacak?
MasterChef Uğur ne zaman gidecek, diskalifiye olacak?
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Netflix La Casa de Papel 5. sezon ne zaman başlıyor? La Casa de Papel yeni sezon paylaşımı geldi
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Star TV'nin yeni dizisi Sol Yanım'ın oyuncu kadrosunda kimler var?
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Sol Yanım dizisinde Nil karakterine Deniz Barut hayat veriyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor
Mehmet Ali Erbil İbo Show'a konuk oluyor

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan yer aldığı dizi ve film yapımları
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gizem Arıkan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen (Tansel Öngel) kimdir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Bahar'ı Pelin Akil'in hayat hikayesi!
Baraj dizisine katılan Kübra Dilara kimdir? Meryem karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Uygar karakteri Kimdir? Alper Saldıran dizideki rolü ve hayatı
Masumlar Apartmanı dizisinde Ela karakterine Ceren Yüksekkaya hayat veriyor
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Gerçek adı ne? Birkan Sokullu oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Menajerimi Ara Barış kimdir? Deniz Can Aktaş hakkında bilgiler
Limon kolonyası fiyatları ne kadar oldu? A101, Bim, Şok, Eyüp Sabri Tuncer kolonya fiyatları nedir?
2020 memur aile yardım ödeneği eş ve çocuk yardımı ne kadar oldu?
CHP Kurultayı ne zaman yapılacak? Chp kurultay ve seçim tarihleri
Bim 27 Mart – 3 Nisan 2020 aktüel ürünler indirim kampanyası kataloğu
Günlük burç yorumları 25 Aralık 2019 Çarşamba - Burcunuza göre gündelik hayatınızda ne gibi değişiklikler olacak!
Baraj Fulya kimdir? İrem Tuncer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Otomatik Bilgi Değişim sistemi nedir, ne işe yarar?
Masumlar Apartmanı Cüneyt kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Fatmagül'ün Suçu Ne dizisi nerede çekildi?
Adak kurbanı nedir, kimler yiyemez?
Ateizm anlamı nedir? Ateist kimlere denir? Ateistlik ile ilgili sorular

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.