Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Doğan ölüyor mu?

ATV ekranlarının beğeniyle izlenen dizisi Eşkıya Hükümdar Olmaz, Salı akşamları evlere konuk olmaya devam ediyor. EDHO’nun geçen hafta yayınlanan bölümünde Hızır Çakırbeyli, Tuncay ve İshak’a unutamayacakları bir ders vermişti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Doğan ölecek mi?

Son bölümde neler olmuştu?

Salı akşamları izleyiciyi ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde izleyicileri yine heyecan dolu anlar bekliyor.

İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli, Tuncay ve İshak’a unutamayacakları bir ders verir. Düşmanlarından aldığı darbelerden sonra ailesini koruma altına almak isteyen Hızır, eşinin verdiği kararla çelişkiye düşer. Ailenin direği ol dediği eşi, verdiği sözü tutmayarak istihbaratla iş birliği yapar. Yıllar öncesinin intikamını almak isteyen Ceylan Çakırbeyli, Hızır’ın sevgisini kaybetmek söz konusu olsa da onu korumak ister. Alpaslan ve İlyas’ın uyarılarını dikkate almayan Ceylan, kendi planını hayata geçirmek için hazırlık yapar. Tüm bunlar olurken Behzat’ın en yakınındaki Hakan ilk darbeyi alır. Oğlunun uyarılarına rağmen Kimsesiz Doğan’a savaş açan Hamdi Korkmaz ilk hamlesini yapar.