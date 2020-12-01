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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Doğan Baba diziden ayrıldı mı? Ali Sürmeli Edho'ya geri gelecek mi?

Aralık 1 2020 günü haberlerimiz arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Doğan Baba diziden ayrıldı mı? Ali Sürmeli Edho'ya geri gelecek mi? ile ilgili gündeme yeni ayrıntılar aktarılıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Doğan Baba diziden ayrıldı mı? Ali Sürmeli Edho'ya geri gelecek mi? konusunda yaşanan tüm güncel gelişmelerden 1 Aralık 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak bilgi sahibi olabilirsiniz.

01 Aralık 2020 Salı 19:39
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Doğan Baba diziden ayrıldı mı? Ali Sürmeli Edho'ya geri gelecek mi?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen oyuncusu Ali Sürmeli’den üzücü bir haber geldi. Rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan ve orada beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli, ameliyata alındı. Alınan son haberlere göre sağlık durumu iyi olan oyuncunun rahatsızlığı sebebi ile dizide canlandırdığı Doğan Baba karakterine ne olacağı da merak konusu.

Ali Sürmeli’nin geçirdiği rahatsızlığın ve operasyonun oldukça ağır olması sebebi ile uzun süre ekranlara dönemeyeceği tahmin ediliyor. Deneyimli oyuncunun hastalığını atlatması ve tamamen iyileşmesi halinde geri dönmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 01.12.2020 19:39
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Anahtar Kelimeler:
AlisürmeliEDHO
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