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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz diziye eklenen yeni isimler!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde şubat 2021'de yeni isimler kadroya eklenecek. İşte detaylar

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:31
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz diziye eklenen yeni isimler!
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde şubat 2021'de yeni isimler kadroya eklenecek. 2021'den itibaren FETÖ konusuna değinmeye başlayan Eşkıya dizisinde çok yakında Yaman meselesi de bitiyor.

Ebru'nun ajan olmasının öğrenilmesi ile Yaman ve babasının sonu yakında gelecekk; masa ve Çakırbeyli ailesi Yaman'ın Cihan'ın peşinde olan FETÖ'cüleri yakalama fırsatı bulacak ve daha sonra Fethi ve Fuat'a sıra gelecek. Peki Fethi ve Fuat kimdir?

 

Fethi kimdir?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fethi kötü karakteri oynayacak. Fetö'ye bağlı olan ve Fetö'nün Türk yöneticileri konumunda olan ayrıca her ne kadar cemaate bağlı kendi halinde biri olarak bilinse de elinde yüzlerce silahlı adam olan ve Türkiye'yi ele geçirek isteyen, devletin güvenlik güçlerine de istediğini yaptıran tehlikeli biridir. Gerçekte Amerika için çalışan Fethi yüzlerce polis ve askeri istihbarat ile hepsini tek elden yönetmektedir.

Fethi'nin amacı masayı ele geçirerek oradki işten ticaret ve paradan pay sahibi olmaktır. Fethi bu parayı da örgütü için kullanmayaı amaçlamaktadır.

Fuat kimdir?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fuat da Fethi gibi terör örgütünün Türkiye'deki yötecilerindendir. Kimsse ile yüzünü göstermeden telefon ile iletşime geçen gizlenen Fuat takma isim kullanılır ve silahlı bir teröristtir.

Fethi karakterini canlandıracak oyuncu Levent Sülün olacak. Fuat karakteri ise senaryoda yer alsa da şimdilik yeni bir oyuncu bu karakter için eklenmeyecek.



Son Güncelleme: 15.02.2021 01:31
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