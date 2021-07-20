Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna Defne Samyeli'nın kızı Deren Talu katıldı

ATV’de yayınlanan ve milyonlarca hayran kitlesine sahip olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sezon finali olan 198. bölümün ardından tatile girmişti. Yapımcılar tatil arasında da durmadan çalışmalarını sürdürüyor. Dizinin kadrosuna yeni isimler dahil etmek isteyen yapımcı şirket, güzel oyuncu Defne Samyeli’nin kızı olan Deren Talu’nun Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın gelecek sezon ki bölümlerinde yer alacağını açıkladı.

Deren Talu’nun hayranları, genç oyuncunun fenomen diziye katılmasını mutlulukla karşıladı. Daha önce oyunculuk mesleğine giriş yapmak istediğini ifade etmiş olan Talu, bu konuda birçok kişiden eğitim almaya devam ettiğini de belirtmişti. Hayranları Deren Talu’nun Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hangi karakterle yer alacağını merak etmeye başladı.

Deren Talu’nun dizide hangi karakteri canlandıracağı konusunda net bir açıklama yapılmadı. Dizinin yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala bu sırrın açığa çıkması bekleniyor.