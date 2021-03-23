İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Emin'i Onur Şan'ın hayat hikayesi!

Basının odağı altında olan ve okurlarımızın da merak ettiği Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Emin'i Onur Şan'ın hayat hikayesi! haberi ile ilgili yeni ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız, hemen şimdi 23.03.2021 tarihli haberimizi okuyun.

23 Mart 2021 Salı 20:06
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Emin'i Onur Şan'ın hayat hikayesi!
Takip Et:

Türk televizyonun sürükleyici dizilerini ekranda gösteren ATV kanalının gözde dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Son zamanlar da diziye dahil olan Emin karakterinde ki Onur Şan oyunculuğu ile Türk halkının dikkatini çekmeyi başardı. Dizinin izleyici kitlesi Emin karakterinde ki Onur Şan’ı merak ederek araştırmalara koyuldu. Dizi de Emin; hapishanede yatan mahkumdur. Alparslan’la birlikte aynı koğuşta kalmaktadır. Emin karakteri daha çok sesi ile gündeme gelmiştir.

EDHO’nun başarılı oyuncusu Onur Şan Kimdir?

 24 Temmuz 1981 Sivas doğumlu olan Onur; küçük yaşlardan itibaren bağlama çalmayı öğrenmiştir. İlkokul, ortaokul ve daha sonra liseyi İstanbul’da bir kolejde okumuştur. Onur üniversite hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Devlet Konservatuarı – Türk Halk Müziği Şan bölümünde eğitim hayatına devam etmiştir. Müziğe ilgisi küçük yaşlarda başlayıp ilerleyen son zamanlarda da kendini gösteren sanatçı şarkıcılığa da adım atmıştır. Bir süre bu mesleği yapan Onur Şan oyunculuğa yönelerek iki mesleği bir arada yapmaktadır. 2015 yılında ikinci evliliğini yapan Onur Şan şu an da Büşra Aköz ile evlidir.

Onur Şan’ın bu zamana kadar oynadığı diziler ise ilk 2005 yılında yayınlanan Selim karakteriyle karşımıza çıkan Zeytindalı dizisi olmuştur. Daha sonra 2006 yılında Bedri karakteri ile Yaşanmış Şehir Hikayeleri dizisidir. 2007 yılında ise Kasım karakterinde Ayrılık dizisinde oynamıştır. 2008 yılında herkes tarafından bilenen televizyonlarda uzun süre oynatılan Akasya Durağı dizisin de Seyit’i oynamıştır. 12 sene sonra televizyonlardan uzak kalan başarılı oyuncu tekrar 2020 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Emin karakteri ile karşımıza çıkmaktadır

 



Son Güncelleme: 23.03.2021 20:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Onur ŞanEşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazEDHOATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım 2 fragmanı, oyuncuları ve konusu
Yol Arkadaşım 2 filmi nerede çekildi? Yol Arkadaşım 2 filmi konusu nedir? Yol Arkadaşım 2 fragmanı, oyuncuları ve konusu
Emanet 142. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 142. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Star TV Akrep 25 Mart yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Star TV Akrep 25 Mart yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Akrep yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Hekimoğlu bitiyor mu, ne zaman final yapacak?
Hekimoğlu bitiyor mu, ne zaman final yapacak?
Blu TV Yeşilçam dizisi ne zaman başlayacak? Yeşilçam dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
Blu TV Yeşilçam dizisi ne zaman başlayacak? Yeşilçam dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
Çukur final mi yapıyor? Çukur dizisi ne zaman final yapacak, yeni sezonda devam edecek mi?
Çukur final mi yapıyor? Çukur dizisi ne zaman final yapacak, yeni sezonda devam edecek mi?

Popüler Haberler

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Emin'i Onur Şan'ın hayat hikayesi!
Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığı ne? Neden sürekli temizlik yapıyor? Obsesif kompulsif bozukluk hastalığının tedavisi nasıldır?
Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir? Serpi Gül yaşı ve oynadığı diziler
Dispozofobi hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının tedavisi var mı?
Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? Serdar Orçin doğum tarihi
Masumlar Apartmanı dizisinde Memduh Dede karakterine Atilla Şendil hayat veriyor
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Gerçek adı nedir? Hira Su Yıldız nereli, yaşı kaç?
Masumlar Apartmanı Gamze karakterini kim canlandırıyor? Gökçe Aydın kimdir?
Baraj dizisi Nermin’i kim canlandırıyor? Nezaket Erden'in biyografisi
intibak zammı hangi emeklilere verilecek? Mart 2021 gündemdeki intibak zammı son gelişmeleri neler?
Tozkoparan İskender yeni bölüm saat kaçta başlıyor? Tozkoparan İskender hangi gün, ne zaman? Tozkoparan İskender yayın saati ve kanalı
Sadakatsiz dizisi Cavidan’ı kim canlandırıyor? Meltem Baytok'un biyografisi
Savaşçı dizisi Çiğdem Teğmen kimdir? Gaye Turgut Evin'in yer aldığı diziler
Kardeşlerim dizisinde Erhan karakterini Sabahattin Yakut canlandırıyor
Hekimoğlu Aysel Hemşire kimdir? Dilan Serinyel kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Gerçek adı ne? Semi Sırtıkkızıl oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe kimdir? Açelya Devrim Yılhan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisindeki Esat karakteri kimdir? Uğur Uzunel nereli, yaşı kaç?
Baraj dizisi neden erken final Yapıyor? Final tarihi ne zaman?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.