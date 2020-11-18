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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Memati mi katılacak?

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni bir ismin dahil olacağı konuşuluyor. Diziye Kurtlar Vadisi dizisinde Memati rolünü canlandıran Gürkan Uygun'un dahil olacağı konuşuluyor.

18 Kasım 2020 Çarşamba 01:41
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Memati mi katılacak?
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ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncu kadrosuna sevilen bir isimin dahil olacağı konuşuluyor. Kurtlar Vadisi dizisinden tanınan Memati karakterine hayat veren Gürkan Uygun’un diziye dahil olacağı söylentiler arasında yer alıyor.


Kurtlar Vadisi dizisinde beraber rol alan Gürkan Uygun ve Oktay Kaynarca'nın yeniden bir yapımda birlikte rol alması Kurtlar Vadisi sevenlerini de ayrıca sevindiriyor.

Geçmişte Oktay Kaynarca’nın rol arkadaşı olan ismin yeniden aynı projede birlikte çalışmaları sevenlerini heyecanlandırıyor. Uygun’un diziye dahil olacağı kesin olmamakla birlikte, sevilen oyuncunun diziye dahil olması için ikna edilmeye çalışıldığı iddia ediliyor. Konuyla ilgili Gürkan Uygun'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.Gürkan Uygun’un diziye dahil olup olmayacağı, hangi rolle seyirci karşısına çıkacağı ise henüz belli değil.



Son Güncelleme: 18.11.2020 01:41
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EDHOMemati
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