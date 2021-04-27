İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat! Cuma günü yasak geliyor..
Son Dakika
Bitcoin alım satımı yapanlar dikkat!...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Emin karakteri kimdir?

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Emin karakteri kimdir? haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 27.04.2021 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

27 Nisan 2021 Salı 20:06
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Emin karakteri kimdir?
Takip Et:

Türk televizyonun sürükleyici dizilerini ekranda gösteren ATV kanalının gözde dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Son zamanlar da diziye dahil olan Emin karakterinde ki Onur Şan oyunculuğu ile Türk halkının dikkatini çekmeyi başardı. Dizinin izleyici kitlesi Emin karakterinde ki Onur Şan’ı merak ederek araştırmalara koyuldu. Dizi de Emin; hapishanede yatan mahkumdur. Alparslan’la birlikte aynı koğuşta kalmaktadır. Emin karakteri daha çok sesi ile gündeme gelmiştir.

EDHO’nun başarılı oyuncusu Onur Şan Kimdir?

 24 Temmuz 1981 Sivas doğumlu olan Onur; küçük yaşlardan itibaren bağlama çalmayı öğrenmiştir. İlkokul, ortaokul ve daha sonra liseyi İstanbul’da bir kolejde okumuştur. Onur üniversite hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Devlet Konservatuarı – Türk Halk Müziği Şan bölümünde eğitim hayatına devam etmiştir. Müziğe ilgisi küçük yaşlarda başlayıp ilerleyen son zamanlarda da kendini gösteren sanatçı şarkıcılığa da adım atmıştır. Bir süre bu mesleği yapan Onur Şan oyunculuğa yönelerek iki mesleği bir arada yapmaktadır. 2015 yılında ikinci evliliğini yapan Onur Şan şu an da Büşra Aköz ile evlidir.

Onur Şan’ın bu zamana kadar oynadığı diziler ise ilk 2005 yılında yayınlanan Selim karakteriyle karşımıza çıkan Zeytindalı dizisi olmuştur. Daha sonra 2006 yılında Bedri karakteri ile Yaşanmış Şehir Hikayeleri dizisidir. 2007 yılında ise Kasım karakterinde Ayrılık dizisinde oynamıştır. 2008 yılında herkes tarafından bilenen televizyonlarda uzun süre oynatılan Akasya Durağı dizisin de Seyit’i oynamıştır. 12 sene sonra televizyonlardan uzak kalan başarılı oyuncu tekrar 2020 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Emin karakteri ile karşımıza çıkmaktadır

 




Son Güncelleme: 27.04.2021 20:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Onur ŞanEşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazEDHOATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Musa kimdir? Edho Musa Gerçek adı nedir? Sinan Sicimoğlu hakkında bilgiler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Musa kimdir? Edho Musa Gerçek adı nedir? Sinan Sicimoğlu hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı Barış kimdir? Gerçek adı nedir? Cem Avnayim hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı Barış kimdir? Gerçek adı nedir? Cem Avnayim hakkında bilgiler
Edho İlyas ölecek mi, ölüyor mu? Ozan Akbaba diziden ayrılacak mı?
Edho İlyas ölecek mi, ölüyor mu? Ozan Akbaba diziden ayrılacak mı?
Nomadland nereden izlenir?
Nomadland nereden izlenir?
Yasaklarda dizi çekimleri duracak mı? Dizi yeni bölümleri yayınlanacak mı?
Yasaklarda dizi çekimleri duracak mı? Dizi yeni bölümleri yayınlanacak mı?
Netflix Fatma dizisi konusu nedir? Fatma dizisi oyuncuları kim kimdir?
Netflix Fatma dizisi konusu nedir? Fatma dizisi oyuncuları kim kimdir?

Popüler Haberler

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Emin karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı Safiye'nin hastalığının adı nedir? Obsesif kompulsif bozukluk hastalığının tanımı
Baraj dizisi Eylül karakterini kim canlandırıyor? Burcu Kirman biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı dizisi Meryem karakterini kim canlandırıyor? Serpi Gül kimdir?
Masumlar Apartmanı Han neden çöpten kağıt karton topluyor? Han'ın hastalığı ne? Dispozofobi nedir?
Hekimoğlu dizisi Mahir karakteri kimdir? Serdar Orçin kimdir, nereli, kaç yaşında?
Masumlar Apartmanı dizisinde Memduh Dede karakterine Atilla Şendil hayat veriyor
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Hira Su Yıldız yer aldığı dizi ve film yapımları
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze kimdir? Gerçek adı ne? Gökçe Aydın oynadığı diziler
Baraj dizisi Nermin kimdir? Nezaket Erden kimdir, nereli yaşı kaç?
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi ne zaman başlıyor? Aşkın Tarifi oyuncu kadrosu ve konusu
Viscoran İlaç sahibi Öztürk Oran kimdir? Öztürk Oran kaç yaşında nerelidir?
iPhone telefon garanti süresi nereden öğrenilir?
Antalyaspor Galatasaray Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Antalya Galatasaray Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Evlilik kredisi almak için gerekli belgeler nelerdir? 2021 Bankaların evlilik kredisi faiz oranları
Masumlar Apartmanı reyting sonuçları nasıl? TRT yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisi Didem kimdir? Gizem Arıkan kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Rüyada adet kanaması görmek ne anlama gelir? Rüyada adet kanaması görmenin anlamı
Hekimoğlu dizisi Ceren (Gizem Erman Soysaldı) kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.