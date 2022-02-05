Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Ceylan karakteri neden ekranlarda yok? EDHO Ceylan diziden ayrıldı mı? Sanem Çelik kimdir?

ATV ekranlarının sevilen ve beğenilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizideki Ceylan karakteri ve onu canlandıran oyuncu Sanem Çelik hakkında detaylar merakla araştırılıyor. Reyting rekoru kıran Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisi de şok ayrılık kararı alan Ceylan karakterinin oyuncusu Sanem Çelik’in diziden neden ayrıldığını dizinin izleyicileri merakla araştırıyorlar. Yönetmenliğini Onur Tan’ın üstlendiği, başrollerinde ise Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ali Sürmeli, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Turgay Tanülkü’nün yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizinin Ceylan karakterinin oyuncusu Sanem Çelik’in diziden ayrılıp ayrılmayacağıyla beraber başrol karakterlerden olan Ceylan karakteri hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Ceylan karakteri kimdir?

EDHO dizisinin başrol oyuncusu olan Sanem Çelik tarafından hayat verilen Ceylan karakteri, sabırlıü gözüpek, kimseyle aynı olmayan has bir duruşa sahip bir kadındır. Genç yaşlarda büyük sorunlar yaşayan, etrafında olanların ona biçtiği hayatı yaşamak zorunda kalan ancak hayat hiçbir zaman küsmeyen güçlü bir karakter olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizinin başrol karakterlerinden birisidir.

Sanem Çelik kimdir?

Sanem Çelik, 18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelmiştir. 1983 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başlayan oyuncu, 1987-1995 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Ana Sanat Dalı bölümünde orta, lise ve ön lisans okumuştur. Ön lisans eğitimini almasının ardından 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne geçiş yapmıştır. Buradan 1999 yılında mezun olmuştur. Konservatuvar yıllarında Yıldız Kenter ve Haldun Dormen’den eğitim almıştır. 1994-1996 yılları arasında pek çok reklam filminde yer alan güzel oyuncu, 1997 yılında yayınlanan Kara Melek adlı dizi oyuncunun dönüm noktasıdır. Burada canlandırdığı Yasemin Sayla karakteri ile en kötü kadın karakter olarak anılmıştır. Pek çok dizi ve filmde rol alan güzel oyuncu aynı zamanda seslendirme sanatçılığı yapmaktadır. Sanem Çelik, aldığı ödüllerle oldukça iyi bir sanatçı olduğunu gözler önüne seriyor.