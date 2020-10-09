İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni özelliği ortaya çıktı!
iPhone 12'nin bilinmeyen 5 yeni...
Son dakika! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak
Son dakika! Halil Sezai 13...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaşanan ayrılıklar ve diziye dahil olan oyuncular kimdir?

Atv ekranlarında yayınlanan ve seyirciler tarafından beğenilerek izlenilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaşanan ayrılıklar ve diziye dahil olan oyuncular dizinin hayranları tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Bu yazımızda diziye dahil olan ve ayrılan oyuncular hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

09 Ekim 2020 Cuma 21:13
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaşanan ayrılıklar ve diziye dahil olan oyuncular kimdir?
Takip Et:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Sezonu Salı Günü Başladı

ATV ekranlarında seyirciyi selamlamaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz altıncı sezonunun başlaması çok güzel ve olumlu geçti. Gösterinin hayranları ve hayranları, sosyal medyada gösteriyi takdir ettiklerini ifade eden çok sayıda yorum yaptı. Ayrıca diziye katılan yeni karakterler, izleyicilere tam puanla göz alıcı olacaklarının ipuçlarını verdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Başarısı

Yayının ilk beş sezonu çok başarılı geçti ve insanlar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Yok dizisinin yeni döneminin izleyiciyi tatmin edeceğine inanıyor. Yönetmen Onur Tan, başrolde ise başarılı oyuncu Oktay Kaynarca ile dizinin en etkili yeni karakterlerinden biri olarak Bahar'ı görüyoruz. Pelin Akil'in kariyerine yeniden başlamaya karar vermesinin ardından EDHO dizisindeki rolü önemli sonuçlar kazandı. Bahar karakterinin Hızır Çakırbeyli'yi 166. bölümde vurması ise dizinin oldukça hareketli geçeceğini gösteriyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaza Yeni Karakterler


Ünlü oyuncu Gizem Arıkan (Gizem Arıkan) da Pelin Akil'in yanı sıra bir başka kadın rolü oynaması için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dahil edildi. Erkek karakterler için de uygun olan Engin Benli, Ünal Silver, Hakan Atalay, Adnan Biricik, Erol Babaoğlu ve Gökhan Akteke yapımlara katıldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Şok Ayrılık

Bu konu ile ilgili sorularınızı sizlerle paylaşacağız. Öncelikle Yetim Doğan olarak bilinen Ali Sürmeli'nin kendi sağlık sorunları ve geçirdiği ameliyat nedeniyle diziye katılamayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca zaten ayrılmış 3 güçlü oyuncu var. Fahri rolü ile Kenan Çoban, Özlem rolü ile Selin Işık ve Faruk olarak nitelendirdiğimiz Mert Öğüt diziden ayrılan isimler oldu.

Yeni Karakterler Diziye Renk Katacak

Şimdi ilginç konular arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdarı adlı dizide yeni karakterin seyirci tarafından sevilip sevilmeyeceği sorusu var. Diziye yeni dahil olanlar, diziden ayrılan oyuncuların boşluklarını doldurabilecekler mi konusu gündem oldu.

Dizi kaldığı yerden her akşam Salı günleri gösterilmeye devam edecek.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Fragmanı


https://youtu.be/MUDPDGArq3w


Son Güncelleme: 09.10.2020 21:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVDiziEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İyi Günde Kötü Günde adlı dizi yayın hayatına veda ediyor
İyi Günde Kötü Günde adlı dizi yayın hayatına veda ediyor
Usta oyuncu Şener Şen Zengin Mutfağı oyunuyla 40 yıl aradan sonra sahnelere dönüyor
Usta oyuncu Şener Şen Zengin Mutfağı oyunuyla 40 yıl aradan sonra sahnelere dönüyor
Alev Alev dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Alev Alev dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Dilberay'ın hayatını konu alan Küçük Dev Kadın adlı filmin oyuncu kadrosu belli oldu!
Dilberay'ın hayatını konu alan Küçük Dev Kadın adlı filmin oyuncu kadrosu belli oldu!
Ali Sürmeli'nin durumu hakkında açıklama yapıldı
Ali Sürmeli'nin durumu hakkında açıklama yapıldı
Yeni dizi Kırmızı Oda’daki Naz-Sibel-Ceyda üçlüsü izleyenleri büyüledi!
Yeni dizi Kırmızı Oda’daki Naz-Sibel-Ceyda üçlüsü izleyenleri büyüledi!

Popüler Haberler

Bim mağazalarında satışa çıkarılan Heifer kablosuz dik süpürgenin incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Çocukluk dizisindeki Gülay karakteri izleyicilerin beğenisini kazandı
Bayatlamış ekmekleri değerlendirmenin 7 yöntemi!
Çocukluk hangi günler yayınlanıyor? Fox TV Çocukluk tekrar bölümleri ne zaman?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaşanan ayrılıklar ve diziye dahil olan oyuncular kimdir?
Ev hanımları, işsizler ve birçok vatandaşa 672 TL maaş desteği!
Bay Yanlış 9 ekimde yeni bölüm neden yok? Bay Yanlış final mi yaptı?
Netflix La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak, bitiyor mu? Final sezonu için Netflix Twitter hesabından açıklama!
Fox TV yeni dizisi Çocukluk dizi oyuncuları ve dizi konusu
Yağlı saçlardan kurtulmanız için bitkisel çözümler 2020
SGK iş yeri numarası nedir? Ticaret odası SGK iş yeri sicil numarası sorgulama işlemleri
Çukur Cumali kurtulacak mı?
Ekonomik istikrar kalkanı paketi nedir? Paketin içeriğinde neler var?
Yeni Hayat dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Yeni Hayat devam eder mi?
Koronavirüs dezenfekte ve maske fiyatları ne kadar oldu?
Sadakatsiz Asya kimdir? Cansu Dere’nin yer aldığı diziler
Çocukluk dizisi hangi diziden uyarlama?
BİM aktüel ürünü Fakir Verda Buhar Kazanlı Ütü özellikleri nelerdir?
Arka Sokaklar Asiye Çoban karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Melisa Şalgam kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 9 Ekim 2020 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral yaşı ve oynadığı diziler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.