Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yaşanan ayrılıklar ve diziye dahil olan oyuncular kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Sezonu Salı Günü Başladı

ATV ekranlarında seyirciyi selamlamaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz altıncı sezonunun başlaması çok güzel ve olumlu geçti. Gösterinin hayranları ve hayranları, sosyal medyada gösteriyi takdir ettiklerini ifade eden çok sayıda yorum yaptı. Ayrıca diziye katılan yeni karakterler, izleyicilere tam puanla göz alıcı olacaklarının ipuçlarını verdi.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Başarısı

Yayının ilk beş sezonu çok başarılı geçti ve insanlar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Yok dizisinin yeni döneminin izleyiciyi tatmin edeceğine inanıyor. Yönetmen Onur Tan, başrolde ise başarılı oyuncu Oktay Kaynarca ile dizinin en etkili yeni karakterlerinden biri olarak Bahar'ı görüyoruz. Pelin Akil'in kariyerine yeniden başlamaya karar vermesinin ardından EDHO dizisindeki rolü önemli sonuçlar kazandı. Bahar karakterinin Hızır Çakırbeyli'yi 166. bölümde vurması ise dizinin oldukça hareketli geçeceğini gösteriyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaza Yeni Karakterler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Şok Ayrılık

Ünlü oyuncu Gizem Arıkan (Gizem Arıkan) da Pelin Akil'in yanı sıra bir başka kadın rolü oynaması için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine dahil edildi. Erkek karakterler için de uygun olan Engin Benli, Ünal Silver, Hakan Atalay, Adnan Biricik, Erol Babaoğlu ve Gökhan Akteke yapımlara katıldı.

Bu konu ile ilgili sorularınızı sizlerle paylaşacağız. Öncelikle Yetim Doğan olarak bilinen Ali Sürmeli'nin kendi sağlık sorunları ve geçirdiği ameliyat nedeniyle diziye katılamayacağını söyleyebiliriz. Ayrıca zaten ayrılmış 3 güçlü oyuncu var. Fahri rolü ile Kenan Çoban, Özlem rolü ile Selin Işık ve Faruk olarak nitelendirdiğimiz Mert Öğüt diziden ayrılan isimler oldu.

Yeni Karakterler Diziye Renk Katacak

Şimdi ilginç konular arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdarı adlı dizide yeni karakterin seyirci tarafından sevilip sevilmeyeceği sorusu var. Diziye yeni dahil olanlar, diziden ayrılan oyuncuların boşluklarını doldurabilecekler mi konusu gündem oldu.

Dizi kaldığı yerden her akşam Salı günleri gösterilmeye devam edecek.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Fragmanı

https://youtu.be/MUDPDGArq3w