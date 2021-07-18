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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde sürpriz ayrılık! Pelin Akil Barbaroslar dizisinde!

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılan Pelin Akil, TRT’de yayınlanan Barbaroslar dizisinde oynayacağını açıkladı.

18 Temmuz 2021 Pazar 16:20
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde sürpriz ayrılık! Pelin Akil Barbaroslar dizisinde!
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Oyunculuğu ve güzelliğiyle izleyicileri etkileyen Pelin Akil, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosundan ayrılıyor. Bu diziden ayrılmasıyla beraber Pelin Akil’in hangi dizide rol alacağı merak konusu oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrılan Pelin Akil’in sıradaki projesi, TRT 1’de yayınlanacak olan Barbaroslar.

 

Pelin Akil Barbaroslar dizisinde!

Ünlü ve yetenekli oyuncu Pelin Akil, Barbaroslar kadrosuna katıldı. Henüz hangi karakteri oynayacağı veya dizinin hangi bölümünde gözükeceği bilinmeyen Pelin Akil’in hangi rolü oynayacağı merak konusu. Dizinin başlamasına yakın Pelin Akil’in rolünün açıklanacağı söyleniyor.

 

Barbaroslar dizisi ne zaman yayınlanacak?

Son zamanda sıkça adını duyduğumuz TRT 1 ekranlarında yayınlanması planlanan Barbaroslar dizisinin ne zaman çıkacağı merak konusu oldu. Henüz kesin bir yayın tarihi verilmeyen dizinin birkaç ay içerisinde başlaması bekleniyor. Genellikle Eylül ve Ekim aylarında başlayan dizi sezonuyla birlikte başlayacağı tahmin ediliyor. Dizinin ismi de henüz kesin değil. Dizinin adının Barbaroslar veya Barbaros Kardeşler olması planlanıyor.


Son Güncelleme: 18.07.2021 16:20
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