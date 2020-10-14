Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Özlem Ölecek mi? Selin Işık Eşkıya’dan Ayrılacak mı?

Özlem Ölecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisin de Özlem rolü ile ekranlara gelen Selin Işık alınan bilgiler doğrultusunda Selin Işık Eşkıya dizisinin yeni sezonunda rol alamayacak. Bu durum bizlere kadroda değişiklik olacağı anlamına gelmektedir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Alpaslan’ın sevgilisi olan Özlem vurularak ölecek.

Dizide pusuya düşen karakter Alpaslan’ın savunmasına rağmen özlem kendini feda eder ve vurularak vefat ediyor.

Selin Işık Eşkıya’dan Ayrılacak mı?

Dizinin yeni sezonunda maalesef güzel oyuncumuz yer almayacak. Başaralı oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bundan sonra yer almayacak.

Selin Işık Eşkıya’dan Neden Ayrıldı?

Selin Işık, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle adından söz ettiren bir oyuncu. Dizide Alpaslan'ın bir oğlu da vardı ancak aldığımız bilgilere göre Selin Işık senaryo olarak dizide rolü biterek diziden ayrılmaktadır.

Selin Işık Kimdir?

İki sezon "Eşkıya Dünyada Hükümdar Olmaz" dizisinde rol alan ve büyük bir çıkış yapan Selin Işık Esareti Sensin İpek karakteri ile tanınmaktadır. Selin Işık 1987 İzmir’de doğmuştur. Radyo Televizyon Bölümü'nde oyunculuk eğitimi alan Selin Işık ilk oyunculuk deneyimini Çılgın Dersane Üniversitede filmi ile tatmıştır. Selin Işık 53 kg ve 1.69 boyunda. Blacklist ajans oyuncusudur. Güzelliği ve yeteneği ile dikkatleri üzerine çekmiştir.