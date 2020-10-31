Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Bahar karakteri öldü mü? Pelin Akil diziden ayrılıyor mu,?

Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya dizisinde Bahar öldü mü? Dizinin hayranları tarafından merak edilen bu soruya dizinin tanıtım fragmanı neden oldu. Dizinin fragmanında yer alan sahne de Bahar’ın zor anları yer alıyor. Bu konu hakkında açıklamamız gereken birkaç şey olacak, diziye henüz yeni giren birisinin diziden hemen çıkmasını kimse beklemesin. Bahar karakteri diziden henüz şimdi ayrılmayacaktır nedeni ise dizilerin transfer döneminin bitmiş olması ve herkesin dizilerle anlaşmış olması diyebiliriz.

Dizinin fragmanında duyulan silah sesleri aslında Bahar için sıkılmamıştır. Arka planda başka birisine karşı ateş edilmektedir. Bundan ötürü Pelin Akil’in hayat verdiği Bahar karakteri diziden henüz ayrılmıyor.

Eşkıya (Edho) Bahar (Pelin Akil) Diziden Ayrıldı mı?

Eşkıya Dizisi 6. Sezonun da her zaman olduğu gibi adından sıkça söz ettirmektedir. Dizinin senaryosunda önemli bir yere sahip olan Bahar’ın ölüp ölmediği sıkça sorulmaktadır. Bahar diziden henüz vurulup ayrılmayacak ama ileride ne olacağını bilemeyiz.