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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Pınar kimdir? Zeynep Elçin kimdir?

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. İzleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni katılan oyuncuları merak ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Pınar karakteri kimdir? Oyuncu Zeynep Elçin’in biyografisi belli oldu.

09 Mart 2021 Salı 17:34
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Pınar kimdir? Zeynep Elçin kimdir?
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Ekranların en çok sevilen dizileri arasında yer alan ve ATV’de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, tüm Türkiye genelinde milyonlarca izleyiciye ulaşarak reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizi tüm heyecanıyla devam ederken yeni katılan oyuncular da merak ediliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni katılan oyuncu Zeynep Elçin’in kim olduğu, nereli olduğu, kaç yaşında olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Sizler için detaylı bir şekilde hazırladığımız bu haberimizde, uzun bir süredir oyunculuk yapan ve yetenekleriyle göz dolduran güzel ve başarılı oyuncu Zeynep Elçin’in biyografisinden bahsedeceğiz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Pınar karakterine hayat verecek olan başarılı, güzel ve alımlı oyuncu Zeynep Elçin, 184. bölümde diziye dahil olacak. Dizide başarılı bir doktoru canlandıracak olan Elçin, dizideki önemli insanların bakımını üstlenecek. Bunların başında da Alpaslan geliyor.

Oyuncu kadrosunda Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Sanem Çelik, Oktay Kaynarca ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden önemli oyuncuların bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine doktor Pınar karakteri ile ünlü oyuncu Zeynep Elçin katıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi milyonlarca vatandaşımız tarafından izlendiği ve vazgeçilmez bir dizi olduğu için, diziye yeni katılan oyuncuların merak edilmesi de normal olarak görünüyor.

Tüm heyecanıyla devam eden dizide Alpaslan’ın mekanı silahlı haydutlar tarafından basılır. Alpaslan bu saldırıda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılır. Durumu çok ciddidir ve ailesi, arkadaşları ve sevenleri artık onun öleceğini düşünür. Onun arkadaşlarından Hızır ise Alpaslan’ın ailesinin ve sevenlerinin hastaneye toplar. Herkesten bir an önce bu olayın açıklığa kavuşması için mücadele etmesini ister. Tam da bu konu üzerine Doğan söze girer. Doğan, bu olayın perde arkasında gerilla İshak’ın olduğunu, bu olayı kesinlikle onun yaptığını, Alpaslan’a karşı büyük bir husumet beslediğini ifade eder. Doğan, sokaklarda yaşayan bütün kimsesizlerin İshak’ı aramasını ister. Bunun üzerinde Doğan’ın kimsesiz dostları, sokaklarda didik didik gerilla İshak’ı aramaya koyulur.

Diziye 184. bölümde katılan doktor Pınar karakteri, hastaneye kaldırılan Alpaslan’ın tüm sağlık sorunlarından sorumlu olan doktordur. Bizim tahminimize göre doktor Pınar, Alpaslan ile ilgilenecek, onu iyileştirecek ve bu sürecin sonunda da ona aşık olacaktır. Ancak Alpaslan’ın iyileşme süreci ne kadar olacak, onu bilmiyoruz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 184. bölümde katılarak doktor Pınar karakterini canlandıracak olan Zeynep Elçin, 16 Şubat 1990 yılında Gaziantep’te dünyaya gelmiştir. Şimdiye kadar önemli yapımlar da başarılı bir oyunculuk ortaya koyan Zeynep Elçin, daha önce Savaşçı dizisinde rol aldı. Bu dizide canlandırdığı Yıldız karakteri sayesinde izleyicinin gönlünde taht kurarak adını kısa sürede tüm Türkiye duyurdu. Başarılı ve güzel oyuncunun bu performansı diğer yönetmenlerin gözünden kaçmadı.

Çocukluğundan beri oyuncu olmak isteyen başarılı oyuncu, gençliğinde Gaziantep’te bulunan farklı tiyatro gruplarına katılarak oyunculuk sergiledi. Kendisini oyunculuğa geç kalmış gibi hissetse de iyi bir şekilde eğitim alıp Türkiye’nin en iyi oyuncular arasına girmek istiyor. Bu hayali uğruna yaşının geçmiş olmasına rağmen hayallerinin peşini bırakmayarak Gaziantep gibi bir yerden çıkarak İstanbul’da sanat dünyasına kısa sürede atıldı. O, hayallerinin peşinden gitmeyi tercih eden, bu uğurda her şeyi göze alan nadir insanlar arasına girmiştir. Cesareti ve heyecanı sayesinde kısa sürede kendisini parlatan başarılı yıldız, çok yakında daha büyük filmlerde ve dizilerde oynayacak gibi gözüküyor. Onun oyunculuğu bu kadar sevmesi, ona büyük başarılar getirecektir. Ailesi, arkadaşları ve sevenleri de ona büyük destek olmaktadır.

Şimdiye kadar bazı film ve dizilerde boy gösteren başarılı oyuncu Zeynep Elçin, 2016 yılında ilk deneyimini Rüzgârın Kalbi ve Göç Zamanı isimli sinema filmlerinde yaşadı. Bu filmlerde yardımcı oyuncu olarak başarıyla görev yaparak dikkatleri üzerine çekti. 2017 yılına gelindiğinde ise ekranların sevilen dizisi Kırlangıç Fırtınası isimli dizide başrol oynayarak adından söz ettirdi. Bu performansı onun ilk başrol performansıydı. Bu zorlu görevden de başarıyla çıkmasını bildi.

Sonrasında ise ekranların en çok sevilen dizisi Savaşçı’ya katılarak burada Yıldız karakterine hayat verdi. Bu karakteri ile izleyicinin gönlünde taht kurarak ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu kamuoyuna göstermiş oldu. Bu performansı ona kimse bilmez dizisini kapılarını araladı. Bu dizide Duygu Selvin karakterine hayat vererek yine başarılı bir oyunculuk ortaya koydu.

Şu an için 30 yaşını geçiren Zeynep Elçin 2014 yılında canından çok sevdiği Hüseyin Yiğit ile dünya evine girdi. Bu evliliğinden istediği sonucu alamayan belki eşinden boşandı.

Eşinden boşanma gerekçesi olarak şiddet gördüğünü, şiddetli bir geçimsizlik yaşadıklarını, evlenmenin büyük bir hata olduğunu ifade etti.



Son Güncelleme: 09.03.2021 17:34
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Anahtar Kelimeler:
EDHOZeynep Elçin
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