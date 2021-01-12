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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Emin kimdir? Onur Şan hakkında bilgiler

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Emin kimdir? Onur Şan hakkında bilgiler haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Emin kimdir? ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 12 Ocak 2021 Salı günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

12 Ocak 2021 Salı 20:06
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Emin kimdir? Onur Şan hakkında bilgiler
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Türk televizyonun sürükleyici dizilerini ekranda gösteren ATV kanalının gözde dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz başarılı oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Son zamanlar da diziye dahil olan Emin karakterinde ki Onur Şan oyunculuğu ile Türk halkının dikkatini çekmeyi başardı. Dizinin izleyici kitlesi Emin karakterinde ki Onur Şan’ı merak ederek araştırmalara koyuldu. Dizi de Emin; hapishanede yatan mahkumdur. Alparslan’la birlikte aynı koğuşta kalmaktadır. Emin karakteri daha çok sesi ile gündeme gelmiştir.

EDHO’nun başarılı oyuncusu Onur Şan Kimdir?

 24 Temmuz 1981 Sivas doğumlu olan Onur; küçük yaşlardan itibaren bağlama çalmayı öğrenmiştir. İlkokul, ortaokul ve daha sonra liseyi İstanbul’da bir kolejde okumuştur. Onur üniversite hayatına İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Devlet Konservatuarı – Türk Halk Müziği Şan bölümünde eğitim hayatına devam etmiştir. Müziğe ilgisi küçük yaşlarda başlayıp ilerleyen son zamanlarda da kendini gösteren sanatçı şarkıcılığa da adım atmıştır. Bir süre bu mesleği yapan Onur Şan oyunculuğa yönelerek iki mesleği bir arada yapmaktadır. 2015 yılında ikinci evliliğini yapan Onur Şan şu an da Büşra Aköz ile evlidir.

Onur Şan’ın bu zamana kadar oynadığı diziler ise ilk 2005 yılında yayınlanan Selim karakteriyle karşımıza çıkan Zeytindalı dizisi olmuştur. Daha sonra 2006 yılında Bedri karakteri ile Yaşanmış Şehir Hikayeleri dizisidir. 2007 yılında ise Kasım karakterinde Ayrılık dizisinde oynamıştır. 2008 yılında herkes tarafından bilenen televizyonlarda uzun süre oynatılan Akasya Durağı dizisin de Seyit’i oynamıştır. 12 sene sonra televizyonlardan uzak kalan başarılı oyuncu tekrar 2020 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Emin karakteri ile karşımıza çıkmaktadır

 



Son Güncelleme: 12.01.2021 20:06
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Anahtar Kelimeler:
Onur ŞanEşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazEDHOATV
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