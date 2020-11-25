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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?

ATV kanalının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde son bölümde gerilim seviyesi son derece artmıştı. Alparslan ile Derman hapiste karşı karşıya gelmişler ve Alparslan Derman'ın boynuna bıçak dayamıştı. Ancak dizi burada bitmiş ve devamında Alparslan'ın Derman'ı öldürüp öldürmeyeceği soru işaretiydi. Bir sonraki bölümde merakla beklenen bu sorunun cevabı karşımıza çıkacaktır.

25 Kasım 2020 Çarşamba 01:40
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ DİZİSİ KARAKTERİ DERMAN ÖLECEK Mİ?

 

Ekranların sevilen kanalı ATV’de yayınlanan sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde son bölümlerde Alparslan ile Derman cezaevinde karşı karşıya geldiler. Karşı karşıya gelmelerinden sonra giren reklam arasıyla seyirciler arasında merakla birlikte beklenti oluştu. Alparslan’ın Derman’ı öldürüp öldürmeyeceği bir soru işareti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alparslan, Derman’ı öldürecek mi, öldürmeyecek mi? İşte ayrıntılar..

 


 

Ekranların sevilen, reyting sıralaması yüksek olan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın son bölümünde işler karışmıştı. Cezaevinde karşı karşıya gelen Alparslan ile Derman arasında daha sonra neler olacağı merak konusuydu. Alparslan’ın Derman’ı dövdüğü o sahne ilgiyle izlendi. Ancak daha sonra akıllarda Derman’ı öldürüp öldürmeyeceği sorusu kalmıştı. Önceki bölümde olanlardan kısaca bahsedecek olursak: Hızır Çakırbeyli, kendinden çok sevdiği yeğeni Alparslan’ın hayatını kurtarabilmek için düşmanını kendi masasına çağırır, davet etmiştir. Hızır Reis, düşmanı olan Korkmazlar masaya oturduktan sonra masanın kuralları gereğince masadan kalktığını ilan eder ve başta kendi dostları olmak üzere düşmanlarını da şaşırtmıştır. Hızır Reis’in bu atağından sonra ortalığın kendilerine kaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik mücadelesine başlarlar. Masadan kalkmış olmasına rağmen tedbirini hapisteki yeğenini korumaya devam ederek alan Hızır Çakırbeyli, bütün gücünü kullanmaktan çekinmez. Hızır amcasının verdiği bu kararlardan hoşnut olmayan Alparslan ise amcası Hızır ile bağlarını koparmaya hazır durumdadır. Kendi başının çaresine bakarak adını duyurmaya hazır olan Alparslan, en sonunda hapishanede Derman Korkmaz ile karşı karşıya gelir. Hızır Çakırbeyli’nin Korkmazlarla anlaşmasını kabullenemeyen Ceylan ise kocasıyla arasını açacak olan bir konuşma yapar. Bu konuşmayla Hızır’ı kendisinden uzaklaştırmış olan Ceylan, eşi Hızır’ın Bahar Sincanlı ile yakınlaşmasına istemeden de olsa sebep olur. Bahar Sincanlı ise Hızır ve ailesinin hayatına etkili bir giriş yapmış olup, Hızır Reis’in aklını karıştırmakla kalmayıp bu sebeple Ceylan’ın baş düşmanı olmuştur. Hızır Reis bir taraftan yeğeninin hayatını kurtarmak için zor kararlar vermekle uğraşırken diğer yandan kendine söz geçirememektedir. Bahar Sincanlı ise çocukluk arkadaşı olan Ömür olmasına rağmen, Hızır Reis’in gönlünü kendisine kaptırmasını sağlamaya uğraşmaktan vazgeçmemiştir. Peki bölüm sonunda karşılaşan Derman ve Alparslan arasında dengeler nasıl olacaktır? Derman yaşayacak mı yoksa ölecek mi?

 

DERMAN YAŞAYACAK MI?

 

Reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Derman’ın yaşayıp ölmesiyle alakalı olan kısmında biten dizi, heyecanlı bitişiyle izleyicileri merakla ekrana kilitledi. Alparslan, elindeki bıçağı Derman’ın boynuna dolamıştı ve bölüm burada reklam arasına girip bitmişti. Bu soruya yanıt verecek olan gelecek bölüm izleyiciler ve dizinin fan kitlesi tarafından merakla beklenmektedir.



Son Güncelleme: 25.11.2020 01:40
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Anahtar Kelimeler:
DermanAlparslanHızır çakırbeyli
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