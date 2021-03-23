Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylanı diziden ayrıldı mı, neden diziden ayrılıyor? EDHO Sanem Çelik geri gelir mi?

ATV ekranlarının sevilen ve heyecanla izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi izleyicileri dizideki Ceylan karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığını merakla araştırıyorlar.

Eşkıya dizisindeki ayrılıkların devam etmesiyle dizideki Ceylan karakteri de kadrodan ayrıldı. Dizinin sevilen ismi olan Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik diziden ayrılma kararı aldı. İlerleyen bölümlerde dizide yer almayacağını duyurdu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan karakteri diziden ayrılacak mı? Ayrılma nedeni ne?

ATV ekranlarının rakipsiz dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, sevenlerine üzücü bir haber verdi. Bir süredir ayrılıkların yaşandığı dizide bir isim daha oyuncu kadrosundan ayrılma kararı aldı. Dizinin başrollerinde Oktay Kaynarca, Ali Sürmeli ve Ozan Akbaba’nın bulunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a kadrodaki diğer önemli isimlerden olan Ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik’te veda edecektir. Ceylan karakterini canlandıran Sanem Çelik dizinin ilerleyen bölümlerinde ekranlarda yer almayacak.

Sanem Çelik kimdir?

Sanem Çelik, 18 Mayısıs 1975 tarihinde İstanbul ilinde dünyaya gelmiştir. 1983 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başlayan oyuncu, 1987-1995 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Ana Sanat Dalı bölümünde orta, lise ve ön lisans okumuştur. Ön lisans eğitimini almasının ardından 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne geçiş yapmıştır. Buradan 1999 yılında mezun olmuştur. Konservatuvar yıllarında Yıldız Kenter ve Haldun Dormen’den eğitim almıştır.