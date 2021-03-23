Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ceylan öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Sanem Çelik EDHO'dan ayrılıyor mu?

Salı akşamları milyonlarca kişi tarafından beğeni ile izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi tüm heyecanıyla devam ediyor. Son yapılan açıklamalara göre ekranların en çok sevilen dizileri arasında bulunan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin bu akşamki bölümünde önemli bir ayrılık yaşanacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayan ceylan karakteri ölerek diziden ayrılacak. İzleyiciler ceylan ölecek mi sorusunun yanıtlarını arıyor.

EDHO Ceylan Diziden Ayrılacak

ATV ekranlarından yayınlanan ve Salı akşamları izleyiciyi ekranlara kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi altı sezondur devam ediyor. Dizinin önemli oyuncularından ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik diziden ayrılabilir. Bu iddialar üzerine izleyiciler Sanem Çelik diziden ayrılacak mı sorusunun yanıtlarını aramaya başladı.

Kulislerde dolaşan bu iddialar maalesef doğrulandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ceylan karakterine hayat veren Sanem Çelik, diziden şok bir şekilde ayrılacak. Kendisi son bölümde ölecek. Onun bu feci sonu izleyicileri şoka uğratacak.

Sanem Çelik Kimdir?

Ünlü oyuncu Sanem Çelik 1983 yılında İstanbul Üniversitesi devlet konservatuvarı bale bölümüne giriş yaptı. Bundan 12 sene sonra birçok gösteride yer aldı. Ön lisans eğitimini tamamladıktan sonra tiyatro bölümüne geçiş yaptı. Buradan 1999 yılında mezun oldu.

1995 ve 1996 yıllarında reklam filmlerinde boy gösterdi. Sonrasında 1996 yılına gelindiğinde yaban filminde kendisine yer buldu. Yakup kadri kara Osman oğlu tarafından yazılan yaban kitabı beyazperdeye aktarılmıştır. İlk kez yaban filmiyle sinema deneyimi yaşamış oldu. Bu film ile birlikte en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü almaya layık görüldü.

Türkiye tarihinin rekortmen reyting dizilerinden biri olan kara melek dizisine 1997 yılında giren Sanem Çelik, bu diziyle adından sıkça söz ettirdi. Bu dizide kötü karakter olarak yasemin Saylan karakterine hayat veriyordu. Bu karakter Türkiye dizi tarihinin en kötü karakterlerinden biri olarak ilan edildi. Bu dizi sayesinde yıldızını parlatan ünlü ve başarılı oyuncu Sanem Çelik, en iyi kadın oyuncu ödülünü almayı başardı. 1998 yılına gelindiğinde Haldun Dormen yönetmenliğinde selam müzikalinin kareografisine katkıda bulundu, burada oynadı ve dans etti ve birçok şarkı söyledi.

Sanem Çelik Biyografisi

2000li yıllarda birçok animasyon filminde seslendirme sanatçılığı yaptı. Yine bu yıl içerisinde derviş Zaim tarafından yönetilen Filler ve Çimen isimli sinema filminde boy gösterdi. Bu rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülü ne layık görüldü. Bu yıllarda yine aynı film üzerinden beş farklı ödül töreninde en iyi kadın oyuncu seçilerek rekor kırdı. Sonrasında Dormen Tiyatrosu’nda birçok oyunda kendine yer buldu.

2004 yılına gelindiğinde ATV ekranlarında yayınlanan Aliye dizisinde kendisine rol buldu. Bu dizide Nejat İşler, Ayla Algan, Halit Ergenç gibi ünlü oyuncularla birlikte rol aldı. Sonrasında dört farklı ödül töreninde bu dizi sayesinde en iyi kadın oyuncu ve en iyi kadın dizi oyuncusu ödüllerinin sahibi oldu.

2005 yılında ise ayın karanlık yüzü isimli sinema filminde rol aldı. Bu filmde Ali Poyrazoğlu ve Mehmet Ali araba olay gibi önemli oyuncularla birlikte boy gösterdi. Motor sporlarına ilgisi vardı. Katıldığı bir araba yarışında derece almayı başardı. Ali’ye dizisinin bitmesiyle birlikte Amerika’da bulunan Los Angeles şehrine taşındı. Burada oyunculuk üzerine çeşitli atölye ve kurs çalışmalarında bulundu. Sonrasında tekrar Türkiye’ye dönerek Güldünya adlı dizide kendisine yer buldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle kariyerine devam eden Sanem Çelik, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin en çok sevilen karakterlerinin başında geliyordu ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizi yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda bu akşamki bölümde diziye veda edeceği açıklandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sıkı takipçileri başarılı oyuncu Sanem Çelik’i çok seviyordu. Onun diziden ayrılacak olması milyonlarca kişiyi üzecek ancak senaryo bu şekilde tasarlandıysa kimsenin yapacak bir şeyi kalmamıştır. Başarılı yıldız, bu akşam yayınlanacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümünde feci bir şekilde ölerek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine veda edecek.