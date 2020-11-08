Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Behzat ölecek mi? Emir Benderlioğlu EDHO dizisinden ayrılacak mı?

ATV ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından sevilerek izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdür Olmaz dizisiyle ilgili yeni iddialar ortaya atılıyor. Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ozan Akbaba gibi önemli isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdür Olmaz dizisinde Behzat Façalı’ya pusu kurulması sonrasında akıbeti merak ediliyordu. İntenet üzerinde dolaşan iddialara göre Behzat Façalı karakteri bu pusu sonucunda hayatını kaybedecek.

EDHO Behzat Ölecek mi?

EDHO Emir Benderlioğlu Kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdür Olmaz dizisi heyecanlı bölümleri ile izlenmeye devam ediyor. Son olarak yayınlanan bölümde Yaman Korkmaz’ın adamları Behzat Façalı’ya bir pusu kurmuştu. Bu pusu sonucunda öleceği düşünülen karaktere hayat veren Emir Benderlioğlu’nun diziden çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Her ne kadar intenet üzerinde Behzat karakterinin öleceğine yönelik iddialar ortaya atılsa bile kesin sonuç önümüzdeki hafta yayınlanan bölümde belli olacak. Ancak Behzat karakterinin öleceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Emir Benderlioğlu 1979 senesinde Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan yakışıklı oyuncu Alper Çağlar ile tanışması sonrasında onun yönetiminde pek çok filmde oynamıştır. Sonrasında ise dizi oyunculuğuna başlamıştır.