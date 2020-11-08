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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Behzat ölecek mi? Emir Benderlioğlu EDHO dizisinden ayrılacak mı?

ATV ekranlarının en çok sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdür Olmaz dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak dizinin önemli karakterlerinden Behzat Façalı'nın öleceği iddia edildi...

08 Kasım 2020 Pazar 21:37
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Behzat ölecek mi? Emir Benderlioğlu EDHO dizisinden ayrılacak mı?
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ATV ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından sevilerek izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdür Olmaz dizisiyle ilgili yeni iddialar ortaya atılıyor. Oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ozan Akbaba gibi önemli isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdür Olmaz dizisinde Behzat Façalı’ya pusu kurulması sonrasında akıbeti merak ediliyordu. İntenet üzerinde dolaşan iddialara göre Behzat Façalı karakteri bu pusu sonucunda hayatını kaybedecek.

EDHO Behzat Ölecek mi?


Eşkıya Dünyaya Hükümdür Olmaz dizisi heyecanlı bölümleri ile izlenmeye devam ediyor. Son olarak yayınlanan bölümde Yaman Korkmaz’ın adamları Behzat Façalı’ya bir pusu kurmuştu. Bu pusu sonucunda öleceği düşünülen karaktere hayat veren Emir Benderlioğlu’nun diziden çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Her ne kadar intenet üzerinde Behzat karakterinin öleceğine yönelik iddialar ortaya atılsa bile kesin sonuç önümüzdeki hafta yayınlanan bölümde belli olacak. Ancak Behzat karakterinin öleceğine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

EDHO Emir Benderlioğlu Kimdir?

Emir Benderlioğlu 1979 senesinde Ankara’da doğmuştur. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olan yakışıklı oyuncu Alper Çağlar ile tanışması sonrasında onun yönetiminde pek çok filmde oynamıştır. Sonrasında ise dizi oyunculuğuna başlamıştır.



Son Güncelleme: 08.11.2020 21:37
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Anahtar Kelimeler:
ATVEDHOEşkıya Dünyaya Hükümdür OlmazBehzat Façalı
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