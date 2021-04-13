Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar ölüyor mu? Pelin Akil EDHO'dan ayrılacak mı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 190.bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda dizinin sevilen karakterlerinden Bahar’ın vurulduğu görüldü. Bu sahnenin ardından dizinin sevenleri Bahar karakterine hayat veren Pelin Akil’in diziden ayrılıp ayrılmayacağını araştırmaya başladı.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil’in yer aldığı dizi her hafta Salı akşamları yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yayınlanan 190.yeni bölüm fragmanında ise Pelin Akil’in canlandırdığı Bahar karakteri vuruldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Hızır reis, eşi Ceylan Çakırbeyli’nin intikamını almak ister ve Tuncay’ı yakalar. Tuncay’ın arkasındaki şebekeyi de çözmek isteyen Hızır reis, eşine yapılanın intikamını almak için elinde geleni yapar.

Tuncay’ın sorgusuna girmek için İlyas izin alır ve sorguya girer. Hızır reis ise bir yandan Bahar’da yardım alarak Yavuz’u yanına çekmeye çalışır.

Hızır reis Tuncay’ın ifadesi alınırken, Yaman Korkmaz ve Behzat Façalı’yı da çağırır ve olanları onların da dinlemesini ister. Tuncay’ın yakalandığını öğrenen istihbarat İlhan bir plan daha hazırlar. İlhan’ın planına karşı Hızır Çakırbeyli’de bir plan yapar.