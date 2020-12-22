Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar kimdir? Pelin Akil kimdir?

ATV ekranlarının sevilen aksiyon dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine son katılan ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Bahar karakteri EDHO hayranları tarafından araştırılıyor. Bahar karakterine hayat veren Pelin Akil’in de kim olduğu da araştırılanlar arasında yer almaya devam ediyor.

Pelin Akil kimdir?

17 Nisan 1986 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen güzel oyuncu Pelin Akil 2007 - 2011 yıllarında FOX TV ekranlarında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi ile tanınmaya başlamıştır. Daha sonrasında TRT 1’in Kurt Kanunu dizisinde Ballı Naciye karakterine hayat veren Akil aynı zamanda Seksenler dizisinde Seçil karakterini canlandırmıştır.

Güzelliği ve oyunculuğu ile dikkat çeken Pelin Akil 2012 yapımlı Suskunlar dizisinde Nisan karakterine hayat verirken, 2014yılında Kızıl Elma, 2015 yılında Ne Münasebet, Aile İşi ve Çember dizilerinde de görev almıştır.

2016 yılında Anıl Altan ile evlenen tecrübeli oyuncunun iki çocukları vardır.