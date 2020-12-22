İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...
Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklama!
Son Dakika
Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar karakterini kim canlandırıyor? Pelin Akil kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar karakterini kim canlandırıyor? Pelin Akil kimdir? ile alakalı birçok merak edilen yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Biz de 22 Aralık 2020 Salı tarihli haberimizde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar karakterini kim canlandırıyor? Pelin Akil kimdir? konusunda merak edilenleri kaleme aldık. Siz de 22 Aralık 2020 Salı tarihli haberimizi okuyarak güncel bilgileri anında öğrenebilirsiniz.

22 Aralık 2020 Salı 19:30
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar karakterini kim canlandırıyor? Pelin Akil kimdir?
Takip Et:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz Bahar Karakteri

6 Ekim Salı günü yeni sezonda tekrar ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak ve yeni oyuncuların ilgisini çekmeyi başaracak. Bahar'ın rolü, dizinin yeni sezonundaki en ilgi çekici karakterlerden biridir. Dizinin karakteri net olmasa da sadece Tufan'ın eşi olduğu biliniyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz Bahar Kimdir?

Birçok kişinin merak ettiği dizinin yeni sezonun da ATV ekranında yeni oyuncular izleyici ile buluşacak. Pek çok izleyicinin dikkatini çeken dizide başarılı oyuncumuz Pelin Akil rol alacak. Şimdi de "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinde Bahar karakterine hayat verecek olan Pelin Akil'ı tanıyalım.

Pelin Akil Kimdir?

Pelin Akil, 17 Nisan 1986'da İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Müzikal Tiyatro Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. İngilizce ve İtalyanca bilmektedir. İlk oyunculuk deneyimini 4 sezon süren Arka Sıradakiler dizisinde oynadığı Zehra rolü ile tatmıştır.

Pelin Akiıl’ın Rol Aldığı Diziler

2020 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olamaz (Bahar)

2018 – Bittin Sen (Pelin)

2017 – Damat (Ayşe)

2017 – Keşif (Semiha)

2017 – Deli Aşk (Neşe)

2016  – Aile İşi (Müjde)

2015 –  Ne Münasebet (Nil)

2015 – Saklı (Elif)

2014 – Aşktan Kaçılmaz Yasemin

2014 – Kızılelma (Zeynep Gevher)

2013 – İnadına Yaşamak (Sedef)

2013 – Su ve Ateş (Nupelda)

2013 – Osmanlı Tokadı (Irmak Güzel)

2012 – Suskunlar (Nisan)

2012 – Seksenler (Seçil)

2011 – Kurt Kanunu Ballı (Naciye)

2007- Arka Sıradakiler (Zehra)

Pelin Akil Resmi Sosyal Medya Hesabı

Pelin Akıl resmi Instagram sayfasını aktif olarak kullanan güzel oyuncularımızdan biridir. Performans dünyasındaki başarısı ve güzelliği nedeniyle çok sayıda insanı kendine çekti. Pelin Akil'ın resmi Instagram sayfasında yaklaşık 2888 gönderi ve 2,5 milyondan fazla takipçisi var. Sık sık gönderi paylaşıyor ve takipçi sayısını hızla artırmaya devam ediyor. Pelin Akil'ın resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @pelinakil



Son Güncelleme: 22.12.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Pelin AkilDiziEDHO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen üyelik ücretleri ne kadar olacak?
Exxen üyelik ücretleri ne kadar olacak?
Uyanış: Büyük Selçuklu Ahmet Sencer kimdir? Ekin Koç hakkında bilgiler
Uyanış: Büyük Selçuklu Ahmet Sencer kimdir? Ekin Koç hakkında bilgiler
FOX TV'de rezalet! 'Zuhal Topal’ın sofrasında böcek çıktı!
FOX TV'de rezalet! 'Zuhal Topal’ın sofrasında böcek çıktı!
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Özlem Demir kimdir?
Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Özlem Demir kimdir?
Şafak Sezer'in yeni filmi!
Şafak Sezer'in yeni filmi!
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor
Exxen platformunda program yapacak olan Zeynep Bastık'ın konukları merak ediliyor

Popüler Haberler

Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor, Valide Atik Hastanesi nerede?
Noel bayramı nedir, neden kutlanır? Noel demek yılbaşı demek midir? Hıristiyanların bayramı Christmas hakkında bilgiler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Emin karakterini Onur Şan canlandırıyor
Masumlar Apartmanı Safiye hasta mı? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Masumlar Apartmanı kitaba göre finali nasıl bitiyor? Madalyonun İçi kitabı ile arasındaki farklar
Kontrol ve otomasyon mühendisliği ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
Masumlar Apartmanı Han, geceleri neden çöp karıştırıyor? Han'ın hastalığı ne?
2020 Yılbaşı hindisi fiyatları ne kadar?
Masterchef Junior ne zaman başlıyor? Programın platformu belli oldu!£
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bugün bitiyor mu?
Eşkiya Edho Sami kimdir? Gerçek adı nedir? Edho Kasaplar Samuel kimdir?
Migros Migroskop 11-31 Temmuz 2019 bu ayın indirimli ürünleri
PTT personel alımı şartları nelerdir?
Netflix Rise of Empires Ottoman nasıl izlenir? Rise of Empires Ottoman nerede çekildi? Konusu ve oyuncuları
Empire State filmi konusu ve oyuncuları
Masumlar Apartmanı dizisinde Hasibe karakterine Açelya Devrim Yılhan hayat veriyor
Masumlar Apartmanı reyting sonuçları nasıl? TRT yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
Konut alımı için devletin verdiği geri ödemesiz hibe desteği nasıl alınır? 2020 Devlet destekli geri ödemesiz hibe ile evalımı başvurusu nasıl yapılır?
Dudak bakımı nasıl yapılır? Kışın dudak bakımı yapmanın önemi
Kimlik kaybedildiğinde ne yapılmalı? Kayıp kimlik ücreti ve yenileme ücretleri 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.