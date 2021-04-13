Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV yeni bölüm canlı yayın HD izle! EDHO 45. bölüm izle! EDHO 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı

Ekranların en sevilen dizilerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle karşımızda. FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan dizi, yılın en gözde dizileri arasında yer alıyor. Fragmanın yayınlanmasıyla beraber işlerin gittikçe kızıştığı dizinin yeni bölümünde neler olacağı hayranlar tarafından merak konusu oldu.

Yeni bölümde nelerle karşılaşacağız?

Hızır Çakırbeyli, Ceylan Çakırbeyli'nin sonunu hazırlayan Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu haleyi çözmek ve yapılanların karşılığını karısına ödettirmek konusunda kör olan Hızır Çakırbeyli, bu kararda en çok ailesine ve arkadaşlarına güveniyor. İlyas'ın Tuncay'ı sorgulamasına izin veren Hızır Çakırbeyli, Yavuz'u yanına çekmeye hazırlanıyor.

Tuncay'ın söylediklerini dinlemek için Yaman Korkmaz'ı arayan İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok oluyor. Tuncay, Behzat'a Korkmaz'la büyümeye başlayan dostluk filizlerini kesmek için Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru'nun gizli bir aşkı olduğunu söyler. İlhan yüzünden Tuncay'ı özleyeceğini anlayan Hızır Çakırbeyli, bir hamle daha yapar. Birbiri ardına yaşadıkları kayıplarla iç içe geçen aileye giren kara kedi, Alpaslan'ı ayağa kaldırmak için çok çalışan Pınar olur. Ömür, Pınar'ın karısı İlyas'a olan ilgisini hisseder. Kimse olmayan Doğan'a hamle yapan Hamdi Korkmaz amacına ulaşamaz. Bu sefer Yetim Doğan'ın zamanı geldi. Bir kâbus gibi çökmeye hazırlanan Doğan, Hamdi Kormaz'a gününü gösterir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölüm fragmanına buradan ulaşabilirsiniz. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünü buradan canlı izleyebilirsiniz.