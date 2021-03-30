Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ATV yeni bölüm canlı izle 30 Mart 2021 Salı son bölüm, EDHO 188. bölüm izle

ATV ekranlarının klasiği haline gelen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188.bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Her hafta Salı akşamları yeni bölümleriyle ekranlara gelen dizi izleyicilerin beğenisini kazanıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde ne oldu?

Dizinin son bölümünde Ceylan Çakırbeyli, istihbarat ile birlik oldu. Hızır Çakırbeyli’ye istihbarat ile birlik olmayacağı yönünde söz veren Ceylan Çakırbeyli bu sözünü tutmadı.

Alpaslan ve İlyas’ın da sözlerini dinlemeyen Ceylan Çakırbeyli, kendi planını devreye soktu. Bu sırada Hızır reis ise Tuncay ve İshak’a büyük bir ders verir. Ailesini korumak için çalışan Hızır reis, eşi Ceylan’ın planı nedeniyle çok zor bir durumda kalır. Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır’a verdiği sözü tutmayıp, istihbarat ile birlik oldu.

Ceylan Çakırbeyli öldü?

Demir ise oğlu Uğur’u kaybettikten sonra harekete geçti ve İdris ile karşı karşıya gelme pahasına intikam almak istedi. Öte yandan Yaman Korkmak babasını Kimsesiz Doğan’a karşı gelmemesi konusunda uyarmasına rağmen Hamdi Korkmaz kendi bildiği okur. Tüm bunların yanı sıra Ceylan Çakırbeyli kendi planını canı pahasına ortay koydu. Ancak Ceylan Çakırbeyli vurularak öldü.

Dizinin son bölümünde Ceylan Çakırbeyli vurularak öldü. Ceylan Çakırbeyli karakterine hayat veren Sanem Çelik ise bu bölümle birlikte diziye veda etti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188.bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188.yeni bölümüyle 30 Mart Salı akşamı saat 20:00’de ATV ekranlarından yayınlanacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm canlı izlemek için tıklayınız.