İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye 99 bin TL ceza kesildi!
Denizli'de kumar operasyonu: 22 kişiye...
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alparslan diziden ayrılacak mı, ölüyor mu? Alparslan EDHO'ya veda mı ediyor?

ATV ekranlarında yer alan ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ sevilen oyuncusu Alparslan EDHO’ya veda mı ediyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 83. bölümde neler olacak?

22 Şubat 2021 Pazartesi 15:37
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alparslan diziden ayrılacak mı, ölüyor mu? Alparslan EDHO'ya veda mı ediyor?
Takip Et:

ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 23 Şubat Salı günü yeni bölümü yayınlanacak. Alparslan karakterine can veren Yunus Emre Yıldırımer dizide vurulmasının ardından ayrılacak mı soruları gündemden düşmüyor.

Hızır Çakırbeyli yeğeni Alparslan’ın derdine düşerek Alparslan’a yapılan suikastın peşine düşüyor. Alparslan’ın diziden çıkıp çıkmaması henüz belli değil. Rol gereği hastanede tedavi gören Alparslan’ın durumunu yeni bölümün yayınlanmasının ardından öğreneceğiz.



Son Güncelleme: 22.02.2021 15:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVEDHOAlparslanDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor kadrosuna dahil olan Çağman Çatay kimdir, kaç yaşında?
Survivor kadrosuna dahil olan Çağman Çatay kimdir, kaç yaşında?
Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben hakkında bilgiler
Kalben kimdir? Şarkıcı Kalben hakkında bilgiler
Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!
Sadakatsiz dizisine bomba transfer! Cemal Hünal, Sadakatsiz'de!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood projesinde görev alacak!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bir isim daha ayrılıyor!
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları
Karınca Adam filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Vakıfbank kredi kartı borcu kapatma kredisi ve şartları
Kredi notu düşük olanlara gelir belgesiz kredi veren 4 özel bankadan 15000 TL kredi kampanyası
1999 ve öncesinde sigorta başlangıcı olanlar için emeklilik avantajları
Asgari ücrete zam gelecek mi? 375 TL zam haberleri gerçeği yansıtıyor mu?
COVID-19 cinsel yolla bulaşır mı? Kendinizi nasıl korursunuz?
Kredi sicil affı çıkacak mı? 2021 Yılı Kredi sicil affını uygulayan bankalar hangileri?
Sıcaklarda en çok tercih edilen sessiz ve akıllı en iyi 2021 vantilatör modelleri
SGK prim iadesi başvurusu şartları nelerdir, kimlere SGK prim iadesi yapılır?
Devletten geçim sıkıntısı çeken vatandaşlara karşılıksız sosyal yardımlar
Halkbank girişimci ve esna faizsiz kredi imkanından nasıl faydalanabilirsiniz? Başvuru şartları nelerdir?
Ehliyet alma ücreti ne kadar? Ehliyet almak için ödenen toplam ücret ne kadardır?
Saç ekim merkezleri nedir? Saç ekim merkezinde uygulanan işlemler
Yemin dizisi Kumru karakterini kim canlandırıyor? Elif Özkul biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Çalışan annelere maddi destek! Devlet 8.000 TL'lik ödeme yapıyor!
Akbank Iphone modellerine için sıfır faizli cep telefonu kredisi kampanyası
3179 Nitelik kodu nedir? 3179 nitelik kodu personel alımı özel şartları nelerdir?
MEB onaylı bilgisayar sertifikası nereden, nasıl alınır? Hangi kurumlardan alınabilir?
QNB Finansbank ve Garanti BBVA'dan anında 45.000 TL borç kapatma ve transfer kredisi
İnternet üzerinden oynanan oyunların olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir?
Instagramda keşfete düşmek için kullanılan yöntemler rehberi
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sınavında hangi konulardan sorular çıkar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.