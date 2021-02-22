Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alparslan diziden ayrılacak mı, ölüyor mu? Alparslan EDHO'ya veda mı ediyor?

ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 23 Şubat Salı günü yeni bölümü yayınlanacak. Alparslan karakterine can veren Yunus Emre Yıldırımer dizide vurulmasının ardından ayrılacak mı soruları gündemden düşmüyor.

Hızır Çakırbeyli yeğeni Alparslan’ın derdine düşerek Alparslan’a yapılan suikastın peşine düşüyor. Alparslan’ın diziden çıkıp çıkmaması henüz belli değil. Rol gereği hastanede tedavi gören Alparslan’ın durumunu yeni bölümün yayınlanmasının ardından öğreneceğiz.