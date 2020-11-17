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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ali Sürmeli olmayacak mı? Doğan Baba karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?

Tüm ayrıntılarıyla merak konusu haline gelen ve yazar kadromuzun inceleme altına aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ali Sürmeli olmayacak mı? Doğan Baba karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak? haberine dair en sıcak ayrıntılar 17.11.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

17 Kasım 2020 Salı 19:39
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ali Sürmeli olmayacak mı? Doğan Baba karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen oyuncusu Ali Sürmeli’den üzücü bir haber geldi. Rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan ve orada beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli, ameliyata alındı. Alınan son haberlere göre sağlık durumu iyi olan oyuncunun rahatsızlığı sebebi ile dizide canlandırdığı Doğan Baba karakterine ne olacağı da merak konusu.

Ali Sürmeli’nin geçirdiği rahatsızlığın ve operasyonun oldukça ağır olması sebebi ile uzun süre ekranlara dönemeyeceği tahmin ediliyor. Deneyimli oyuncunun hastalığını atlatması ve tamamen iyileşmesi halinde geri dönmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 17.11.2020 19:39
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Anahtar Kelimeler:
AlisürmeliEDHO
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