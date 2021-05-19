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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti ATV

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.bölümü merakla bekleniyor. Edho son bölümüyle çok beğenildi. Nefes kesen son bölümün ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.bölüm fragmanı izle, Edho son bölüm özetini araştırıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 25 Mayıs 2021 Salı günü 196.bölümüyle ATV ekranlarından yayınlanacak.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:31
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti ATV
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümüyle büyük heyecana sahne oldu. ATV ekranlarının klasiği haline gelen Edho, son bölümün ardından 196.bölüm fragmanı gündem oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.bölüm fragmanı izle, Edho 196.bölümde neler olacak sorularının yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 1956bölüm fragmanını HD kalitede haberimizden izleyebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.bölüm 25 Mayıs 2021 Salı günü ATV ekranlarından yayınlanacak. Salı akşamlarının vazgeçilmesi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195.bölüm merak ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimizde bulabilirsiniz.

Dizinin sevenleri sık sık Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu hafta yayınlanacak mı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde ne olacak, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde ne oldu gibi soruları gündeme getiriyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili merak edilen soruların yanıtını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde ne oldu?

Hızır reis ortak düşmanlarına karşı İshak ve ekibiyle anlaşır. Bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatı kurtulur. İshak’ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskın önceden öğrenilir. Bu durumun ardından Yaman Korkmaz’ın yardımına da koşulur ve oda kurtarılır.

Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerginlik tüm ailede de hissedilir. Haşmet Façalı’nın olayı anlamadan İlyas’a attığı kafa olayın aile meselesi olmaktan çıkmasına neden olur. Hızır reis ortamı yumuşatmaya çalışsa da İlyas’ın tepkisi çok nettir. Geri adım atmayan Haşmet Façalı ise herkesi karşısına alır. İlyas Ömür’den boşanma aşamasında zor bir süreç geçirir ve gözü hiç kimseyi görmez. İlyas gözünü karartır ve tüm düşmanlarını tek tek indirmeye başlar. Bu planda onun en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz konusu nedir?

Çakırbeyli ailesi İstanbul’un güçlü ailelerinden biridir. Ailenin reisi Hızır Çakırbeyli ailesini ve dostlarını korumak adına canını ortaya koymaktan çekinmez. Yeraltı dünyasının sevilen ve güvenilir adamı olan Hızır reis devletin yer altını dünyasını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sonucu hedef olur. Devlet gayri meşru işlerini yaptırmak için Hızır reise teklif gelir ve bu Hızır reisi en büyük olmasını sağlayacaktır.

Ancak bu teklifi kabul ederse, mafya ailesine ihanet etmiş olarak görülecektir. Büyük patron devletin en büyük olma teklifini Hızır reise verdiğini fark etmiş ve Hızır reisin etrafını adamlarıyla doldurur.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları kim?

Oktay Kaynarca

Yunus Emre Yıldırımer

Sabina Toziya

Ozan Akbaba

Sevinç Kıranlı

Savaş Özdemir

Hakan Karsak

Sevil Akı Saner

Turgay Tanülkü

Sanem Çelik

Yalçın Hafizoğlu

Tuna Orhan

Edho nerede çekiliyor?

Hızır Çakırbeyli’nin evi İstanbul Sarıyer’deki Zekeriyaköy’de bulunuyor. Dizide birçok sahne Üsküdar’da bulunan Adile Sultan Kasrı’nda gerçekleştiriliyor.

 

 

Son Güncelleme: 19.05.2021 11:31
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Anahtar Kelimeler:
EDHOATVEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
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