Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm full izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm tek parça ATV 25 Mayıs 2021

Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayını 25 Mayıs Salı günü 196.bölümüyle ekranlara geliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm canlı yayın bu akşam izleyicisiyle buluşuyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.yeni bölüm 25 Mayıs 2021 Salı saat 20:00’de ATV’de canlı olarak yayınlanacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.bölüm özeti

Hızır reis ortak düşmanlarına karşı İshak ve ekibiyle anlaşır. Bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatı kurtulur. İshak’ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskın önceden öğrenilir. Bu durumun ardından Yaman Korkmaz’ın yardımına da koşulur ve oda kurtarılır.

Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerginlik tüm ailede de hissedilir. Haşmet Façalı’nın olayı anlamadan İlyas’a attığı kafa olayın aile meselesi olmaktan çıkmasına neden olur. Hızır reis ortamı yumuşatmaya çalışsa da İlyas’ın tepkisi çok nettir. Geri adım atmayan Haşmet Façalı ise herkesi karşısına alır. İlyas Ömür’den boşanma aşamasında zor bir süreç geçirir ve gözü hiç kimseyi görmez. İlyas gözünü karartır ve tüm düşmanlarını tek tek indirmeye başlar. Bu planda onun en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde ne oldu?

Hızır Çakırbeyli’yi korumak için iyileştiği gerçeğini saklayan Alpaslan, İlhan’ı ortadan kaldırır. Bu olayın ardından tüm şüpheler Alpaslan’ı gösterir ancak Alpaslan kimseye bir şey söylemez.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz konusu nedir?

Hızır Reis, Yavuz Sincanlı’nın verdiği listedeki isimlerin peşindedir. Listedeki isimleri tek tek yakalayarak sorgulamak isteyen Hızır Reis, yanına dostlarını da alır. Listedeki en dikkat çeken isim, Rıdvan’dır. Hızır Reis Rıdvan’la yüzleşecek ve bu sırada Kimsesiz Doğan dostu Hızır Reis’e yardım eder.

Çakırbeyli ailesi İstanbul’un güçlü ailelerinden biridir. Ailenin reisi Hızır Çakırbeyli ailesini ve dostlarını korumak adına canını ortaya koymaktan çekinmez. Yeraltı dünyasının sevilen ve güvenilir adamı olan Hızır reis devletin yer altını dünyasını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sonucu hedef olur. Devlet gayri meşru işlerini yaptırmak için Hızır reise teklif gelir ve bu Hızır reisi en büyük olmasını sağlayacaktır.

Ancak bu teklifi kabul ederse, mafya ailesine ihanet etmiş olarak görülecektir. Büyük patron devletin en büyük olma teklifini Hızır reise verdiğini fark etmiş ve Hızır reisin etrafını adamlarıyla doldurur.

Edho nerede çekiliyor?

Hızır Çakırbeyli’nin evi İstanbul Sarıyer’deki Zekeriyaköy’de bulunuyor. Dizide birçok sahne Üsküdar’da bulunan Adile Sultan Kasrı’nda gerçekleştiriliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

Heyecan ve aksiyonun bir an olsun durmadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.bölüm son bölü izle, Edho canlı yayın 25 Mayıs 2021 Salı günü ekranlara gelecek. Canlı yayın Edho son bölüm merakla bekleniyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 25 Mayıs 2021 Salı günü canlı yayın izle bugün saat 20:00’de ATV ekranlarından yayınlanacak.