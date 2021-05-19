İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm ATV canlı izle – 18 Mayıs 2021 Salı tek parça Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195.yeni bölümüyle ATV ekranlarından bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tek parça ve hd kalitede 18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanacak. Dizinin sevenleri Edho son bölüm canlı izle ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tek parça izle sorularını merak ediyor.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 11:32
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm ATV canlı izle – 18 Mayıs 2021 Salı tek parça Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni son bölüm izle
Takip Et:

Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayını 18 Mayıs Salı günü 195.bölümüyle ekranlara geliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm canlı yayın bu akşam izleyicisiyle buluşuyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195.yeni bölüm 18 Mayıs 2021 Salı saat 20:00’de ATV’de canlı olarak yayınlanacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195.bölüm özeti

Hızır reis ortak düşmanlarına karşı İshak ve ekibiyle anlaşır. Bu adım sayesinde Yaman Korkmaz ve ailesinin hayatı kurtulur. İshak’ın verdiği istihbarat sayesinde yapılacak baskın önceden öğrenilir. Bu durumun ardından Yaman Korkmaz’ın yardımına da koşulur ve oda kurtarılır.

Ömür Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli arasındaki gerginlik tüm ailede de hissedilir. Haşmet Façalı’nın olayı anlamadan İlyas’a attığı kafa olayın aile meselesi olmaktan çıkmasına neden olur. Hızır reis ortamı yumuşatmaya çalışsa da İlyas’ın tepkisi çok nettir. Geri adım atmayan Haşmet Façalı ise herkesi karşısına alır. İlyas Ömür’den boşanma aşamasında zor bir süreç geçirir ve gözü hiç kimseyi görmez. İlyas gözünü karartır ve tüm düşmanlarını tek tek indirmeye başlar. Bu planda onun en büyük destekçisi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olacaktır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde ne oldu?

Hızır Çakırbeyli’yi korumak için iyileştiği gerçeğini saklayan Alpaslan, İlhan’ı ortadan kaldırır. Bu olayın ardından tüm şüpheler Alpaslan’ı gösterir ancak Alpaslan kimseye bir şey söylemez.

Hızır Reis, Yavuz Sincanlı’nın verdiği listedeki isimlerin peşindedir. Listedeki isimleri tek tek yakalayarak sorgulamak isteyen Hızır Reis, yanına dostlarını da alır. Listedeki en dikkat çeken isim, Rıdvan’dır. Hızır Reis Rıdvan’la yüzleşecek ve bu sırada Kimsesiz Doğan dostu Hızır Reis’e yardım eder.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz konusu nedir?

Çakırbeyli ailesi İstanbul’un güçlü ailelerinden biridir. Ailenin reisi Hızır Çakırbeyli ailesini ve dostlarını korumak adına canını ortaya koymaktan çekinmez. Yeraltı dünyasının sevilen ve güvenilir adamı olan Hızır reis devletin yer altını dünyasını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sonucu hedef olur. Devlet gayri meşru işlerini yaptırmak için Hızır reise teklif gelir ve bu Hızır reisi en büyük olmasını sağlayacaktır.

Ancak bu teklifi kabul ederse, mafya ailesine ihanet etmiş olarak görülecektir. Büyük patron devletin en büyük olma teklifini Hızır reise verdiğini fark etmiş ve Hızır reisin etrafını adamlarıyla doldurur.

Edho nerede çekiliyor?

Hızır Çakırbeyli’nin evi İstanbul Sarıyer’deki Zekeriyaköy’de bulunuyor. Dizide birçok sahne Üsküdar’da bulunan Adile Sultan Kasrı’nda gerçekleştiriliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

Heyecan ve aksiyonun bir an olsun durmadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195.bölüm son bölü izle, Edho canlı yayın 18 Mayıs 2021 Salı günü ekranlara gelecek. Canlı yayın Edho son bölüm merakla bekleniyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 18 Mayıs 2021 Salı günü canlı yayın izle bugün saat 20:00’de ATV ekranlarından yayınlanacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

 

Son Güncelleme: 19.05.2021 11:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EDHOATVEşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahil Güvenlik filmi konusu ne? Sahil Güvenlik filmi oyuncuları kim?
Sahil Güvenlik filmi konusu ne? Sahil Güvenlik filmi oyuncuları kim?
Aile Hükümeti filmi konusu nedir? Aile Hükümeti filmi oyuncuları
Aile Hükümeti filmi konusu nedir? Aile Hükümeti filmi oyuncuları
Adalet Birliği filmi konusu nedir? Adalet Birliği filmi konusu ve oyuncuları
Adalet Birliği filmi konusu nedir? Adalet Birliği filmi konusu ve oyuncuları
Romantik Komedi filmi nerede çekildi? Romantik Komedi konusu ve oyuncu kadrosu
Romantik Komedi filmi nerede çekildi? Romantik Komedi konusu ve oyuncu kadrosu
A Spor uyduda kaçıncı kanalda? Digitürk, Turkcel TV, Vodafone TV, Kablo TV, D Smart, Tivibu
A Spor uyduda kaçıncı kanalda? Digitürk, Turkcel TV, Vodafone TV, Kablo TV, D Smart, Tivibu
FOX TV Son Yaz dizisi bu hafta yayınlanacak mı?
FOX TV Son Yaz dizisi bu hafta yayınlanacak mı?

Popüler Haberler

Hekimoğlu 50.bölüm Kanal D canlı izle – 18 Mayıs 2021 Salı tek parça Hekimoğlu yeni son bölüm izle
Masumlar Apartmanı 34. bölüm TRT 1 canlı izle – 18 Mayıs 2021 Salı tek parça Masumlar Apartmanı yeni son bölüm izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm ATV canlı izle – 18 Mayıs 2021 Salı tek parça Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni son bölüm izle
Masumlar Apartmanı 35.bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196.bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti ATV
Hekimoğlu 51.bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D
Reyting sonuçları; 18 Mayıs 2021 Salı açıklandı mı? Masumlar Apartmanı, EDHO reyting yarışı
Sahil Güvenlik filmi konusu ne? Sahil Güvenlik filmi oyuncuları kim?
Aile Hükümeti filmi konusu nedir? Aile Hükümeti filmi oyuncuları
Kardeşlerim 14. Bölüm Fragmanı – 22 Mayıs 2021 Cumartesi
Asperger sendromu nasıl bir hastalıktır, nedir? Elon Musk hastalığı asperger sendromunun belirtileri
Show TV canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Akrep dizisinde İpek karakterine Esila Umut hayat veriyor
WhatsApp sözleşmesi kabul etmezsem ne olur?
İŞKUR 15 Mayıs 2021 Cumartesi tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi
Bulgaristan yaşam şartları nasıl? 2021 Bulgaristan asgari ücretleri
Antalyaspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya– BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
Acemi Anneler Adabeyli Adası gerçek mi? Dizi çekimleri nerede yapılıyor?
Bugün hangi maçlar var? 19 Mayıs 2021 Çarşamba Hangi maç hangi kanalda?
Çoçuk yardım parası ne zaman ödenecek? 2021 PTT çoçuk yardım parası
Bu sene aşure günü ne zaman? 2021 Aşure günü ne zaman başlıyor? Aşure günü anlamı ve önemi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.