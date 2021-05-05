Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm ATV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni son bölüm izle

Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayını 4 Mayıs Salı günü 193.bölümüyle ekranlara geliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm canlı yayın bu akşam izleyicisiyle buluşuyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193.yeni bölüm 4 Mayıs 2021 Salı saat 20:25’te ATV’de canlı olarak yayınlanacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193.bölüm özeti

Hızır Çakırbeyli’yi korumak için iyileştiği gerçeğini saklayan Alpaslan, İlhan’ı ortadan kaldırır. Bu olayın ardından tüm şüpheler Alpaslan’ı gösterir ancak Alpaslan kimseye bir şey söylemez.

Hızır Reis, Yavuz Sincanlı’nın verdiği listedeki isimlerin peşindedir. Listedeki isimleri tek tek yakalayarak sorgulamak isteyen Hızır Reis, yanına dostlarını da alır. Listedeki en dikkat çeken isim, Rıdvan’dır. Hızır Reis Rıdvan’la yüzleşecek ve bu sırada Kimsesiz Doğan dostu Hızır Reis’e yardım eder.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde ne oldu?

Hızır reis, Tuncay’ı infaz ettikten sonra yeniden Rıdvan’ı hedefine alacaktır. Düşmanını tanımak için yanına giden Hızır reis, Rıdvan’a 24 saat süre tanır. Yapılan bu görüşmede Tipi’yi kızdırmak için vefat eden eşi Gönül’e iftira atan Macit ise bu hatasını hayatıyla öder. Rıdvan Hızır Çakırbeyli ve dostlarını hafife almaz ve önceden gerekli planları yapar. Kardeşi Macit’in intikamını almak isteyen Rıdvan’ın da hedefinde Tipi vardır.

Hızır Çakırbeyli, karşısındaki düşmanının Tuncay’dan daha tehlikeli biri olduğunun farkındadır. Hızır reis bu zorlu savaşta en büyük desteği yeğeni Alpaslan’dan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz’dan alacaktır. İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik devam edecek. Ömür İlyas’tan boşanmak istediğini söyler ve eşinin her zaman desteğini alan İlyas bu sefer istediğini alamamıştır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz konusu nedir?

Çakırbeyli ailesi İstanbul’un güçlü ailelerinden biridir. Ailenin reisi Hızır Çakırbeyli ailesini ve dostlarını korumak adına canını ortaya koymaktan çekinmez. Yeraltı dünyasının sevilen ve güvenilir adamı olan Hızır reis devletin yer altını dünyasını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sonucu hedef olur. Devlet gayri meşru işlerini yaptırmak için Hızır reise teklif gelir ve bu Hızır reisi en büyük olmasını sağlayacaktır.

Ancak bu teklifi kabul ederse, mafya ailesine ihanet etmiş olarak görülecektir. Büyük patron devletin en büyük olma teklifini Hızır reise verdiğini fark etmiş ve Hızır reisin etrafını adamlarıyla doldurur.

Edho nerede çekiliyor?

Hızır Çakırbeyli’nin evi İstanbul Sarıyer’deki Zekeriyaköy’de bulunuyor. Dizide birçok sahne Üsküdar’da bulunan Adile Sultan Kasrı’nda gerçekleştiriliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

Heyecan ve aksiyonun bir an olsun durmadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192.bölüm son bölü izle, Edho canlı yayın 4 Mayıs 2021 Salı günü ekranlara gelecek. Canlı yayın Edho son bölüm merakla bekleniyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 4 Mayıs 2021 Salı günü canlı yayın izle bugün saat 20:25’te ATV ekranlarından yayınlanacak.