İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm ATV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni son bölüm izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193.yeni bölümüyle ATV ekranlarından bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin sevenleri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tek parça ve hd kalitede 4 Mayıs 2021 Salı günü yayınlanacak. Dizinin sevenleri Edho son bölüm canlı izle ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm tek parça izle sorularını merak ediyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:12
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm ATV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni son bölüm izle
Takip Et:

Salı akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayını 4 Mayıs Salı günü 193.bölümüyle ekranlara geliyor. ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm canlı yayın bu akşam izleyicisiyle buluşuyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193.yeni bölüm 4 Mayıs 2021 Salı saat 20:25’te ATV’de canlı olarak yayınlanacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193.bölüm tek parça izlemek için tıklayınız.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193.bölüm özeti

Hızır Çakırbeyli’yi korumak için iyileştiği gerçeğini saklayan Alpaslan, İlhan’ı ortadan kaldırır. Bu olayın ardından tüm şüpheler Alpaslan’ı gösterir ancak Alpaslan kimseye bir şey söylemez.

Hızır Reis, Yavuz Sincanlı’nın verdiği listedeki isimlerin peşindedir. Listedeki isimleri tek tek yakalayarak sorgulamak isteyen Hızır Reis, yanına dostlarını da alır. Listedeki en dikkat çeken isim, Rıdvan’dır. Hızır Reis Rıdvan’la yüzleşecek ve bu sırada Kimsesiz Doğan dostu Hızır Reis’e yardım eder.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde ne oldu?

Hızır reis, Tuncay’ı infaz ettikten sonra yeniden Rıdvan’ı hedefine alacaktır. Düşmanını tanımak için yanına giden Hızır reis, Rıdvan’a 24 saat süre tanır. Yapılan bu görüşmede Tipi’yi kızdırmak için vefat eden eşi Gönül’e iftira atan Macit ise bu hatasını hayatıyla öder. Rıdvan Hızır Çakırbeyli ve dostlarını hafife almaz ve önceden gerekli planları yapar. Kardeşi Macit’in intikamını almak isteyen Rıdvan’ın da hedefinde Tipi vardır.

Hızır Çakırbeyli, karşısındaki düşmanının Tuncay’dan daha tehlikeli biri olduğunun farkındadır. Hızır reis bu zorlu savaşta en büyük desteği yeğeni Alpaslan’dan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz’dan alacaktır. İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik devam edecek. Ömür İlyas’tan boşanmak istediğini söyler ve eşinin her zaman desteğini alan İlyas bu sefer istediğini alamamıştır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz konusu nedir?

Çakırbeyli ailesi İstanbul’un güçlü ailelerinden biridir. Ailenin reisi Hızır Çakırbeyli ailesini ve dostlarını korumak adına canını ortaya koymaktan çekinmez. Yeraltı dünyasının sevilen ve güvenilir adamı olan Hızır reis devletin yer altını dünyasını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sonucu hedef olur. Devlet gayri meşru işlerini yaptırmak için Hızır reise teklif gelir ve bu Hızır reisi en büyük olmasını sağlayacaktır.

Ancak bu teklifi kabul ederse, mafya ailesine ihanet etmiş olarak görülecektir. Büyük patron devletin en büyük olma teklifini Hızır reise verdiğini fark etmiş ve Hızır reisin etrafını adamlarıyla doldurur.

Edho nerede çekiliyor?

Hızır Çakırbeyli’nin evi İstanbul Sarıyer’deki Zekeriyaköy’de bulunuyor. Dizide birçok sahne Üsküdar’da bulunan Adile Sultan Kasrı’nda gerçekleştiriliyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

Heyecan ve aksiyonun bir an olsun durmadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192.bölüm son bölü izle, Edho canlı yayın 4 Mayıs 2021 Salı günü ekranlara gelecek. Canlı yayın Edho son bölüm merakla bekleniyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 4 Mayıs 2021 Salı günü canlı yayın izle bugün saat 20:25’te ATV ekranlarından yayınlanacak.





Son Güncelleme: 05.05.2021 14:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazATVEDHO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 174.bölüm fragmanı ve 6 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Emanet 174.bölüm fragmanı ve 6 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti ATV
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti ATV
Yaralı Kalbim 90. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle
Yaralı Kalbim 90. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle
Masum 409. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Masum yeni son bölüm izle
Masum 409. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Masum yeni son bölüm izle
Netflix 1899 dizisi ne zaman yayınlanacak? 1899'un konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix 1899 dizisi ne zaman yayınlanacak? 1899'un konusu ve oyuncu kadrosu
Survivor takımlar ne zaman karışacak? 2021 Survivor Ünlüler takımına hangi isim gelecek?
Survivor takımlar ne zaman karışacak? 2021 Survivor Ünlüler takımına hangi isim gelecek?

Popüler Haberler

Emanet 174.bölüm fragmanı ve 6 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194.bölüm fragmanı ve 11 Mayıs 2021 Salı özeti ATV
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. bölüm ATV canlı izle – 4 Mayıs 2021 Salı tek parça Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni son bölüm izle
PTT'den emeklilere düşük faizli kredi müjdesi!
Yaralı Kalbim 90. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Yaralı Kalbim yeni son bölüm izle
Masum 409. bölüm Kanal 7 canlı izle – 5 Mayıs 2021 Çarşamba tek parça Masum yeni son bölüm izle
SSK, SGK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı emeklileri sevindirecek haber geldi! Geçici zam gelecek..
Netflix 1899 dizisi ne zaman yayınlanacak? 1899'un konusu ve oyuncu kadrosu
Acemi Anneler dizisi Ceren (Yağmur Öztürk) kimdir?
Acemi Anneler dizisi Beyza kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Melis Yıldıran kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Atv canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Arka Sokaklar dizisi Amir Ümit kimdir? Sevi Demirçivi'nin yer aldığı diziler
Halkbank 10.000 TL sosyal hayatı destek kredisi başvuru şartları ve geri ödeme koşulları
Manchester United Liverpool maçı neden ertelendi? Manchester United Liverpool maçı ne zaman oynanacak?
Tazminat hesaplama neye göre ve nasıl yapılır? 2021
MEB İl içi, il dışı ve özür grubu atamaları ne zaman başlayacak? Kaç atama yapılacak? İl içi ve il dışı atamalar ne zaman yapılacak?
Acemi Anneler Sevda kimdir? Begüm Topçu Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Acemi Anneler dizisi Murat kimdir? Tolga Akman'ın yer aldığı diziler
Türkan Hanım'ın Konağı dizisi Güliz karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Seyhan Taşdemir kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Beyaz Show tekrar başlayacak mı? Beyaz'dan canlı yayında ilk açıklama
Acemi Anneler dizisi Nil kimdir? Merve Üçer'in yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.