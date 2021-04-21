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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler!

ATV'nin uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz son olarak 191. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin hayranları yayınlanır yayınlanmaz neler olacak sorularına yanıt aramaya başladı. EDHO 191. bölümüyle kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için haberimizde

21 Nisan 2021 Çarşamba 16:20
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler!
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ATV’nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz tüm heyecanıyla izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Son olarak 191. Bölümüyle ekrana gelen dizinin hayranları, son bölümde neler yaşandı sorularına yanıt arıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191.bölüm

Son olarak 191. Bölümünü yayınlayan ATV’nin uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ’da bu hafta neler oldu izleyici tarafından oldukça merak ediliyor. Hızır Çakırbeyli Yavuz’un verdiği listenin peşinden gider. Listede yer alan herkesin peşine tek tek düşmeye kara veren Hızır’a ailesi ve dostları destek sağlar. Sancak listede en çok dikkat çeken bir isim vardır. Rıdvan’la karşılaşan Hızır Kimsesiz Doğan’dan yardım ister. Bu esnada Hızır’ın dostlarının koruyuculuğunu Asım yapar.

Abisine en büyük desteği sağlayan kişi olan İlyas Çakırbeyli karısını köşeye sıkıştırmaya devam eder. İlyas’ın hayatta olup olmadığından endişe duyan Ömür Çakırbeyli’nin tavrı Pınar’ a gün doğmasına neden olur.

191. Bölümün tamamını izlemek isteyenler aşağıdaki linke tıklayabilir.




Son Güncelleme: 21.04.2021 16:20
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Anahtar Kelimeler:
EDHOEşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazYeni BölümATV
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