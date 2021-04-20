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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle 20 Nisan Salı son bölüm - ATV EDHO yeni bölüm kesintisiz canlı izle

ATV’nin sevilen yapımlarından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Peki EDHO son bölümde neler oldu? EDHO yeni bölüm full izle! EDHO yeni bölüm canlı full izle!

20 Nisan 2021 Salı 23:32
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm izle 20 Nisan Salı son bölüm - ATV EDHO yeni bölüm kesintisiz canlı izle
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle ATV ekranlarında yayınlanacak. Peki dizinin son bölümünde neler oldu? EDHO yeni bölümde neler olacak?

EDHO son bölümünde ne oldu?

Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, kendilerini kurtaran keskin nişancıyı bulmak için uğraşır. Herkes Kimsesiz Doğan’ın bu işi yaptığını düşünür fakat Hızır Çakırbeyli, Alpaslan’dan şüphelenir. Hızır Çakırbeyli keskin nişancıyı bulmak için Emin ve Pınar’ı sıkıştırır.

İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli’ye bir tuzak hazırlar. Yaklaşan bu tuzağı anlayan Hızır Çakırbeyli, harekete geçer. Hızır Çakırbeyli’yi bu tuzaktan kurtaran ise Bahar olmuştur.

İlyas’ı dinlemeyen Ercan ise kendi tuzağa kendisi düşer. İlyas Çakırbeyli ve arkadaşlarına tuzak kuran Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli'nin önünde diz çöker.

EDHO yeni bölümde neler olacak?

Hızır Çakırbeyli’yi korumak için iyileştiğini gizleyen Alpaslan, İlhan’ı ortadan kaldırır. Hızır Çakırbeyli bu olay da Alpaslan’ı sıkıştırsa da Alpaslan açık vermez. Hızır, Yavuz Sincanlı'nın verdiği listenin peşinden iz sürmeye devam eder. Listedeki isimlerden biri de Rıdvandır. Rıdvan ile yüz yüze gelen Hızır Çakırbeyli çıkış planı için Kimsesiz Doğan'dan yardım ister. 

İlyas Çakırbeyli'yi eşi Ömür Çakırbeyli sıkıştırır ve Ömür’ün tavrından dolayı ise Pınar'a gün doğar.

EDHO canlı izle: 

EDHO yeni bölüm fragmanı izle: 

 




Son Güncelleme: 20.04.2021 23:32
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