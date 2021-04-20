Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. bölüm ATV EDHO tek parça izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 191.bölümünde Alpaslan Hızır Çakırbeyli’yi korumak için iyileştiğini herkesten saklar ve İlhan’ı ortadan kaldırır. Alpaslan bu olaydan sonra tüm şüpheleri üstüne çeker. Hızır,Alpaslan’ı sıkıştırır ama açık vermez.

Hızır Çakırbeyli elindeki listeden iz sürmeye devam etmektedir. Hızır,tek tek tüm isimlerin üzerine gider. Bu süreçte ailesi ve dostları yanında yer alır. Listede en fazla dikkat çeken isim Rıdvan’dır. Rıdvan’ın mekanından sağ salim çıkmak için Kimsesiz Doğan’dan yardım ister. Kanuni Asım, Hızır Çakırbeyli ve dostlarının koruyuculuğunu üstlenir.

İlyas Çakırbeyli ,abisinin savaşında en önde yer alır. Ömür Çakırbeyli, İlyas’ın hayatında endişe etmektedir. Ömür bu yüzden İlyas’a tavır alır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bölümlerini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.atv.com.tr/webtv/eskiya-dunyaya-hukumdar-olmaz/bolumler