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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. Bölüm fragmanı - Edho 23 Mart 2021 Salı fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187.bölüm fragmanı merak ediliyor. Dizinin sevenleri EDHO 23 Mart 2021 Salı fragmanını araştırıyor.

16 Mart 2021 Salı 23:33
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. Bölüm fragmanı - Edho 23 Mart 2021 Salı fragmanı
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting rekorları kırmaya devam ediyor. 6 sezondur ATV ekranlarının klasiği haline gelen dizi 187.bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizinin 23 Mart Salı günü yayınlanacak olan 187.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. 187.bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187.bölüm fragmanı için tıklayınız.

EDHO 186.bölüm özeti

Haksız yere içeriye atılan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli’nin verdiği destekle ayakta durdu. Kendisine kurulan hain planının intikamını almak isteyen Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan’ın yanına gidip, dik durmasını ister. Alpaslan Çakırbeyli ise Pınar’ın yardımlarıyla iyileşmek için yoğun çaba sarf eder.

Tuncay ise masayı ele geçiremediği için masayı yok etmek ister. Bunun için Demir ve Selman ile iş birliği yapan Tuncay’ın bu planını kimse bilmez. Tuncay İshak’a emir verir ve masayı dağıtmasını ister.

EDHO oyuncu kadrosu

Oktay Kaynarca

Sanem Çelik

Hüseyin Avni Danyal

Yunus Emre Yıldırımer

Ozan Akbaba

Ali Sürmeli




Son Güncelleme: 16.03.2021 23:33
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Anahtar Kelimeler:
EDHOATV187.bölümFragman
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