Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. bölüm ATV canlı izle - 23 Mart 2021 Salı tek parça EDHO yeni son bölüm izle

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 187.yeni bölümü merakla bekleniyor. Çakırbeyli ailesinde heyecanın sürekli devam ettiği dizinin 187.bölümü 23 Mart Salı akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde ne oldu?

Sevilen dizinin 186.son bölümünde Hızırçakırbeyli kendisine kurulan hain planın ardından intikam almak için harekete geçti. Hızır reis kendini aklamak için hapiste verdiği mücadeleye dışarı çıktığında da devam etti. Bu süreçte Hızır reisin en büyük destekçisi eşi Ceylan oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187.bölüm fragmanı

Hızır Çakırbeyli dışarı çıkar çıkmaz kendisine kurulan hain kumpasın arkasında kim varsa bulmak için harekete geçti. Bu durum Hızır Çakırbeyli’yi yeni bir savaşın ortasında bulmasına neden oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187.bölümü 23 Mart Salı akşamı ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde kendine kurulan kumpası çözmek için harekete geçen Hızır Çakırbeyli’nin yeni düşmanlarına karşı ne yapacağı anlatılacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187.bölüm canlı izlemek için tıklayınız.