İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - ATV EDHO yeni bölüm kesintisiz canlı izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 1986.bölüm izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Dizinin sevenleri 16 Mart Salı ATV EDHO yeni bölüm kesintisiz canlı izleme ekranını araştırıyor.

16 Mart 2021 Salı 22:35
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - ATV EDHO yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Takip Et:

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 16 Mart Salı günü 186.bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Salı akşamları saat 20:00’de izleyiciyle buluşan dizi her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186.bölüm

Hızır Çakırbeyli aklanmak ve dışarı çıkmak için içerideki mücadelesine devam ediyor. Hızır reisin en büyük destekçisi ve yardımcısı Ceylan Çakırbeyli’dir. Eşinin yaptığı yardımlarla dışarı çıkan Hızır Çakırbeyli, kendisine yapılan hain plana karşı harekete geçer. Dışarı çıktığında ilk iş olarak yeğeni Alpaslan’ın yanına giden Hızır reis, kendilerine yapılan hain plana karşı dik durmaları gerektiğini söyler.

Bu sırada Tuncay ele geçiremediği masayı yok etmek için harekete geçer. Selman ve Demir ile plan yapan Tuncay, masayı yok etmesi için İshak’a görev verir. İtibarı için yaşayan İdris reis ise kardeşi Tuncay ve Demir’in yaptığı plandan habersizdir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 186.yeni bölümü 16 Mart 2021 Salı akşamı 20:00’de ATV ekranlarından yayınlanacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186.bölüm canlı izlemek için tıklayınız!

EDHO son bölümde neler oldu?

Dizinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır reisten izin alıp, istediklerini yapmak için harekete geçti. Kendisini otelde pusuya düşürmek isteyen Özcan’a karşı plan yapan İlyas, İshak’ı pusuya çeker.

İlyas Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan ve abisi Hızır reisin yokluğunda işleri yoluna koymak için canla başla çalıştı. Orhan’ın ihanetini öğrenen İlyas, abisi ve Kimsesiz Doğan’ı kurtarmak için harekete geçti. Bunların yanı sıra ailesiyle uğraşan Haşmet Façalılar ve İdris ile de uğraşan İlyas, Tufan reisin yardımı sayesinde işleri yoluna koyar.

EDHO nerede çekiliyor?

Hızır Çakırbeyli’nin konağı Zekeriyaköy’de, meşhur toplantı masası ise Hababam Sınıfı Müzesi Adile Sultan Kasrı’nda yer almaktadır.

 




Son Güncelleme: 16.03.2021 22:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EDHOATVEşkıyaCanlı İzle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? KV yeni sezon hangi kanalda olacak, yayınlanacağı kanal belli oldu mu?
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? KV yeni sezon hangi kanalda olacak, yayınlanacağı kanal belli oldu mu?
Masumlar Apartmanı Naci öğretmen ölüyor mu, ölecek mi? Tansel Öngel Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılıyor mu?
Masumlar Apartmanı Naci öğretmen ölüyor mu, ölecek mi? Tansel Öngel Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılıyor mu?
Survivor 2021 49. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - TV8 Survivor 2021 yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Survivor 2021 49. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - TV8 Survivor 2021 yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Kanal D Şarkılar Bizi Söyler final mi yapacak?
Kanal D Şarkılar Bizi Söyler final mi yapacak?
Gain Jülide Ateş ile 40 ne zaman başlayacak? Jülide Ateş ile 40 yayın tarihi açıklandı
Gain Jülide Ateş ile 40 ne zaman başlayacak? Jülide Ateş ile 40 yayın tarihi açıklandı
Beypazarı maden suyu reklam Testo Taylan kimdir?
Beypazarı maden suyu reklam Testo Taylan kimdir?

Popüler Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - ATV EDHO yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlayacak? KV yeni sezon hangi kanalda olacak, yayınlanacağı kanal belli oldu mu?
Bugün kimin maçı var? Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 16 Mart 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Beşiktaş - Başakşehir maç özeti ve golleri izle | Ziraat Türkiye Kupası ASPOR BJK - İBB Başakşehir youtube geniş özeti ve maçın golleri
Rüyada ekmek alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ekmek alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Taksitle araba nasıl alınır? Sıfır araçlarda taksit olacak mı? Taksitli araba alımı
2021 SGK rapor parası için nereye başvurulur? 2021 Rapor parası ödemesi ne kadar?
Emanet Begüm karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gözde Gürkan kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ziraat Türkiye Kupası A Spor Beşiktaş - Başakşehir izle - BJK - Başakşehir Aspor canlı yayını
Canlı izle Beşiktaş - Başakşehir ASPOR 1 şifresiz canlı maç izle BJK - İBB Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası maçı izle
BİM Marketde satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri ve kullanıcı yorumları
Askerde kalmak isteyenler ne yapmalı? 2021 Askerde kalma şartları nelerdir?
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın kimdir, nereli yaşı kaç?
Devlet hastanesi ve özel hastanelerde acilde sigortasız muayene ücretleri 2021
İş Sağlığı ve Güvenliği devlet desteği başvuru şartları nelerdir? 2021 İSG devlet desteği alma işlemleri
Rüyada büyük fare görmek ne demek, büyük fare görmek ne anlama gelir?
Beypazarı maden suyu reklam Testo Taylan kimdir?
Genç girişimci kredi desteği ve teşvikleri nelerdir? 2021
Sgk'dan cenaze yardımı nasıl alınır? 2021 sgk cenaze yardım sorgulama
Güldür Güldür Show 257. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - Show TV Güldür Güldür yeni bölüm kesintisiz canlı izle
NFT Nedir? NFT nasıl alınır? Yüksek fiyata satılan NFT’ler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.