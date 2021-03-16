Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - ATV EDHO yeni bölüm kesintisiz canlı izle

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 16 Mart Salı günü 186.bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Salı akşamları saat 20:00’de izleyiciyle buluşan dizi her bölümüyle izleyicilerden tam not alıyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186.bölüm

Hızır Çakırbeyli aklanmak ve dışarı çıkmak için içerideki mücadelesine devam ediyor. Hızır reisin en büyük destekçisi ve yardımcısı Ceylan Çakırbeyli’dir. Eşinin yaptığı yardımlarla dışarı çıkan Hızır Çakırbeyli, kendisine yapılan hain plana karşı harekete geçer. Dışarı çıktığında ilk iş olarak yeğeni Alpaslan’ın yanına giden Hızır reis, kendilerine yapılan hain plana karşı dik durmaları gerektiğini söyler.

Bu sırada Tuncay ele geçiremediği masayı yok etmek için harekete geçer. Selman ve Demir ile plan yapan Tuncay, masayı yok etmesi için İshak’a görev verir. İtibarı için yaşayan İdris reis ise kardeşi Tuncay ve Demir’in yaptığı plandan habersizdir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın 186.yeni bölümü 16 Mart 2021 Salı akşamı 20:00’de ATV ekranlarından yayınlanacak.

EDHO son bölümde neler oldu?

Dizinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır reisten izin alıp, istediklerini yapmak için harekete geçti. Kendisini otelde pusuya düşürmek isteyen Özcan’a karşı plan yapan İlyas, İshak’ı pusuya çeker.

İlyas Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan ve abisi Hızır reisin yokluğunda işleri yoluna koymak için canla başla çalıştı. Orhan’ın ihanetini öğrenen İlyas, abisi ve Kimsesiz Doğan’ı kurtarmak için harekete geçti. Bunların yanı sıra ailesiyle uğraşan Haşmet Façalılar ve İdris ile de uğraşan İlyas, Tufan reisin yardımı sayesinde işleri yoluna koyar.

EDHO nerede çekiliyor?

Hızır Çakırbeyli’nin konağı Zekeriyaköy’de, meşhur toplantı masası ise Hababam Sınıfı Müzesi Adile Sultan Kasrı’nda yer almaktadır.