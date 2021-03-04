Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. yeni fragmanı yayınlandı mı? EDHO 184. bölüm özeti

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184.bölümüyle ekranlara geldi. Yeni sezonda da reytinglerin zirvesinde yer alan dizide heyecan devam ediyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185.bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184.bölümde neler oldu?

Kontrgerilla İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan’a karşı oldukları uyuşturucu ticaretine karşı oyun kurar. İshak tüm olayları itiraf eder ve cezaevine giren Hızır Çakırbeyli yanındaki Kimsesiz Doğan artık hayatları pahasına bir mücadelenin içerisinde kendilerini bulur.

Ancak eski dost olan ikili bu zorlu mücadelede birbirlerine destek olacaktır. Cezaevinde ikiliye saldırı yapılacağı haberi alınır ve Hızır Çakırbeyli ziyaretine gelen yeğeni İlyas Çakırbeyli’ye kendisine ihanet eden, karşısına duran herkesi öldürmesini emreder.

Hızır Çakırbeyli’nin mücadelesi hem içeride hem de dışarıda devam etmektedir. Hızır içerideyken ailenin başında geçen İlyas, ailesini de bir arada tutmak için yoğun çaba sarf etmektedir.