Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 12 Ocak yeni bölüm neden yok? Edho yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV’nin sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz yeni bölümleriyle sevenlerinin karşısına çıkmaya devam ediyor. Sevilen mafya dizisi geçtiğimiz hafta yılbaşı tatilinden dolayı iki haftalık bir tatile girmişti. Dizinin bu hafta yeni bölümü beklenirken yayınlanmayacağı haberi geldi. Bu hafta da maç nedeni ile yeni bölüm yayınlanmayacak.

Dizinin yayın gününde bu sefer futbol severler ekran karşısına geçecek. Maçın bitiminin ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini son bölümünün tekrarı ya da maç yorumları için program yayınlanacak.

Sevilerek izlenen mafya dizisi son bölümünde heyecanlı bir final sahnesiyle bitirmişti. Son bölümde Façalı ailesinin ve Çakırbeyli ailesinin içinde bulunan ajan Ebru’nun gerçek amacı ortaya çıkmıştı. Bir yandan da Tipi öfkesi sonucunda Rafet’i öldürmüştü. Dizinin son sahnesinde ise Hızır Çakırbeyli masanın kurallarını dikkate alarak kendisinin öldürülmesi gerektiğini dile getirmişti.

Bu kapsamda dizinin yeni bölümü 19 Aralık Salı günü yayınlanacak