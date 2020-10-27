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Eşkiya dizisi Kubilay kimdir?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni haftada katılan Kubilay karakterini merak konusu oldu. Dizinin sevenleri Eşkıya dizisi Kubilay kimdir araştırmaya başladı.

27 Ekim 2020 Salı 17:58
Eşkiya dizisi Kubilay kimdir?
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a yeni bir isim dahil oldu. Diziye yeni katılan karakter Kubilay’ın kim olduğu merak konusu oldu. Diziye henüz bu hafta dahil olan Kubilay karakteri devlet adına çok sayıda görevde bulunmuş ve operasyonlarda oldukça başarılı biridir.

EDHO Kubilay gerçek adı ne?

Diziye bu hafta katılan Kubilay karakterine Kürşad Demir hayat veriyor. Genç oyuncu bu diziyle ilk deneyimini yaşamaktadır. Kubilay karakteri dizide Alpaslan Reis adına çalışmaktadır. Alpaslan Reis onu özel olarak getirmiştir.



Son Güncelleme: 27.10.2020 17:58
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DiziEDHO
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