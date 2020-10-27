Eşkiya dizisi Kubilay kimdir?

EDHO Kubilay gerçek adı ne?

ATV ekranlarının sevilensi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a yeni bir isim dahil oldu. Diziye yeni katılan karakter Kubilay’ın kim olduğu merak konusu oldu. Diziye henüz bu hafta dahil olan Kubilay karakteri devlet adına çok sayıda görevde bulunmuş ve operasyonlarda oldukça başarılı biridir.

Diziye bu hafta katılan Kubilay karakterine Kürşad Demir hayat veriyor. Genç oyuncu bu diziyle ilk deneyimini yaşamaktadır. Kubilay karakteri dizide Alpaslan Reis adına çalışmaktadır. Alpaslan Reis onu özel olarak getirmiştir.