Eşkıya Behzat ölüyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin akşam yayınlanacak bölümde Behzat’a hain bir pusu kuruldu. Yaman Korkmaz’ın adamları Behzat Façalı’ya arabadayken pusu kurmuş ve yaşanan gelişmeden sonra Emir Benderlioğlu’nun diziden ayrılacağı iddiaları tartışılmaya başlandı.

Yeni bölüm fragmanında kardeşinin yaşadığı acıları kaldıramayan Haşmet Façalı, Korkmazların evini basıp herkesin peşine düşmüştür. Öte yandan Alparslan Çakırbeyli ise Behzat’ın intikamını alabilmek için cezaevine gidip Derman Korkmaz’ı öldürme planları yapmaktadır.

Emir Benderlioğlu EDHO’dan ayrılacak mı?

Emir Benderlioğlu kimdir?

İki sezonu aşkın süredir Behzat karakterine hayat veren Benderlioğlu’nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümde belli olacak.

28 Ekim 1979 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Benderlioğlu, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olmuştur. TRT Tanıtım koordinatörü olarak çalışan Benderlioğlu, Alper Çağlar ile tanışmış ve Çağlar’ın yönetmenliğindeki pek çok filmde oynamıştır.

Ademin Trenleri filminde Bekir karakterine, Sessiz Fırtına dizisinde İbrahim karakterine hayat veren Benderlioğlu, Dedektif Biraderler’deyse başrol olarak Savaş karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde Kavak Yelleri’nde Mine’nin sevgilisi Burak’a hayat veren Benderlioğlu, fotoğrafçılığa da ilgi duymaktadır.