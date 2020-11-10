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Eşkıya Behzat ölüyor mu?

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behzat karakterinin ölüp ölmeyeceği araştırılmaya başlandı. İşte Behzat karakterinin akıbeti.

10 Kasım 2020 Salı 18:07
Eşkıya Behzat ölüyor mu?
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin akşam yayınlanacak bölümde Behzat’a hain bir pusu kuruldu. Yaman Korkmaz’ın adamları Behzat Façalı’ya arabadayken pusu kurmuş ve yaşanan gelişmeden sonra Emir Benderlioğlu’nun diziden ayrılacağı iddiaları tartışılmaya başlandı.

Yeni bölüm fragmanında kardeşinin yaşadığı acıları kaldıramayan Haşmet Façalı, Korkmazların evini basıp herkesin peşine düşmüştür. Öte yandan Alparslan Çakırbeyli ise Behzat’ın intikamını alabilmek için cezaevine gidip Derman Korkmaz’ı öldürme planları yapmaktadır.

Emir Benderlioğlu EDHO’dan ayrılacak mı?


İki sezonu aşkın süredir Behzat karakterine hayat veren Benderlioğlu’nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümde belli olacak.

Emir Benderlioğlu kimdir?

28 Ekim 1979 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Benderlioğlu, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden mezun olmuştur. TRT Tanıtım koordinatörü olarak çalışan Benderlioğlu, Alper Çağlar ile tanışmış ve Çağlar’ın yönetmenliğindeki pek çok filmde oynamıştır.

Ademin Trenleri filminde Bekir karakterine, Sessiz Fırtına dizisinde İbrahim karakterine hayat veren Benderlioğlu, Dedektif Biraderler’deyse başrol olarak Savaş karakterine hayat vermiştir. Şimdilerde Kavak Yelleri’nde Mine’nin sevgilisi Burak’a hayat veren Benderlioğlu, fotoğrafçılığa da ilgi duymaktadır.



Son Güncelleme: 10.11.2020 18:17
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Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazATV
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